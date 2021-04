Slovenský velvyslanec v Rusku Ľubomír Rehák avizoval termín vyhlášení výsledků posuzování Sputniku V

Již dříve mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová uváděla, že v republice probíhají laboratorní zkoušky ruské vakcíny Sputnik V, jejíž první dodávka byla doručena 1. března.

Slovenský velvyslanec v Moskvě Ľubomír Rehák ve svém komentáři pro agenturu RIA Novosti uvedl, že Slovensko si objednalo celkem dva miliony dávek ruské očkovací látky.

„Zítra náš Státní ústav pro kontrolu léčiv má oznámit své rozhodnutí v důsledku kontroly (vakcíny Sputnik V – pozn. red.). Následně bude možné přijmout rozhodnutí o očkování,” sdělil Rehák.

Podle slov slovenského diplomata termín další dodávky Sputniku V bude znám poté, co Ústav zveřejní své stanovisko.

Použití Sputniku V na Slovensku

Ruská vakcína Sputnik V nebyla schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA), vakcína by se však nehledě na stanovisko Státního ústavu mohla použít pro očkování obyvatelstva. Bývalý slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí udělil pro ruskou neregistrovanou vakcínu výjimku. Znamená to, že osoby, které by měly zájem být naočkovány touto vakcínou, by byly povinny podepsat prohlášení.

Připomínáme, že ruská vakcína Sputnik V byla testována i v Šarišských Michaľanech na morčatech a myších. Testy, které měly za úkol zjistit případné nežádoucí příměsi vakcíny, dopadly úspěšně.

Slovensko nakoupilo dva miliony dávek ruské vakcíny Sputnik V. Nákup však vyvolal vládní krizi, která skončila rekonstrukcí vládního kabinetu.

Ruská vakcína Sputnik V

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany RF. Vakcína dostala název Sputnik V.

Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se přípravek vyrábí v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se provádí ve dvou etapách, nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.

Připomínáme, že ruská vakcína Sputnik V již byla schválena v 59 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 1,5 miliardy. Sputnik V je tak na druhém místě na světě, pokud jde o počet schválení přijatých vládními regulačními orgány.