Mírné rozvolňování opatření může na Slovensku začít od 19. dubna

Protiepidemiologická opatření by se mohla od 19. dubna na Slovensku uvolnit. Důvodem je zlepšující se pandemická situace, a to konkrétně snížení počtu hospitalizovaných a také nižší reprodukční číslo. Ve středu to za přítomnosti ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského oznámil šéf Institutu zdravotních analýz (IZA) Matej Mišík.