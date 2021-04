Špinavá hra se Sputnikem V na Slovensku. Přesto Matovič míří do Moskvy

Bývalý premiér a současný ministr financí Slovenska Igor Matovič na Facebooku uvedl, že dnes míří do Moskvy, kde bude jednat s Kirillem Dmitrijevem o vakcíně Sputnik V. O něco dříve na sociální síti také promluvil o špinavé hře okolo ruské vakcíně.

V dnešním příspěvku na Facebooku Igor Matovič uvedl, že se dnes v Moskvě setká s Kirillem Dmitrijevem, se kterým bude jednat o vakcíně Sputnik V.

„Dnes se v Moskvě setkám s Kirillem Dmitrijevem, CEO Russian Direct Investment Fund (Ruský fond přímých investic), pod kterého přímo spadá výroba vakcíny Sputnik V Gamaleji a se kterým jsem celý kontrakt na dva miliony vakcín dohodl,“ uvádí Matovič na Facebooku.

Pokračuje, že se jednání bude samozřejmě týkat vakcíny. „Jakékoliv pokoutné a systematické snahy zabránit tomu, aby se Sputnik V na Slovensku mohl používat, z hloubky duše odsuzuji a udělám všechno pro to, aby nakonec byly neúspěšné a milion lidí se Sputnikem V mohl na Slovensku nechat nakonec očkovat,“ pokračuje Matovič a dodává, že o výsledcích bude informovat.

Špinavá hra se Sputnikem

Ve svém včerejším příspěvku Matovič zmiňuje, že Sputnikem V se očkuje již ve více než 50 zemích. „…len na Slovensku s ním nadále někdo hraje svou špinavou hru,“ píše ministr financí.

Připomíná, že jim nestačila exemplární poprava Marka Krajčího za „drzost“ koupit ruskou vakcínou a jít to oznámit na košické letiště. „Vzali si i moji hlavu… a stále nekončí. Krok za krokem už šestý týden dělají všechno pro to, aby v tomto zápase dosáhli absolutního zvratu – úplně znemožnit použití Sputniku na Slovensku… cynicky a chladnokrevně, bez ohledu na zdraví a životy lidí na Slovensku. Bez ohledu na 500 tisíc lidí, kteří se jinou vakcínou než Sputnikem ani nenechají očkovat,“ píše Matovič.

Slovenský ministr financí pokračuje slovy, že by rád rovnou napsal, jaká svinstva je někdo schopný pro dosažení tohoto cíle páchat. „Teď na to však není čas – zatím budu mlčet jako týdny do teď a soustředím se na podstatu – zabránit tomu, abychom o Sputnik definitivně přišly. Což je v této chvíli bohužel nejpravděpodobnější scénář,“ píše na závěr Matovič.

Čekání na schválení Sputniku V

Slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský se vyjádřil k otázce vakcinace ruským preparátem Sputnik V. Ve svém prohlášení dotyčný ministr zdůraznil, že musí počkat, až Státní ústav pro kontrolu léčiv zformuluje své konečné stanovisko. Navíc by chtěl projednat toto téma s ředitelkou ústavu Zuzanou Baťovou.

Informace o tom, zda v nejbližší době bude zahájeno očkování vakcínou Sputnik V na Slovensku, může být zveřejněna již na začátku příštího týdne.

Vladimír Lengvarský, který se ujal svého postu 1. dubna, se chystá na osobní schůzku s ředitelkou SÚKLu Zuzanou Baťovou s tím, aby projednal otázku spojenou s ruskou očkovací látkou. Za stejným účelem se chce sejít i s osobami, které se podílely na výzkumu ruské vakcíny.