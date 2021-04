Zachrání ruskou vakcínu nebo způsobí další kolaps vlády? Reakce politiků na cestu Matoviče do Moskvy

Předseda strany Svoboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vnímá cestu ministra financí Igora Matoviče (OĽaNO) do Moskvy jako snahu zachránit vakcínu Sputnik V, respektive zpřístupnit ji lidem. Uvedl to na dnešní tiskové konferenci s tím, že „čas hraje proti nám“. Vakcína má podle něj expiraci v červenci. Je proto třeba jednat a Matovič má tuto snahu a chce docílit toho, aby vakcínu Sputnik V měli k dispozici co nejdřív ti, kteří ji chtějí.

„Nebyli jsme nikdy proti dovozu Sputniku. My jsme naopak říkali fajn, dovezme ho, jen ať to má kladné hodnocení ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tam to momentálně vázne, ale doufám, že se to podaří dotáhnout do konce,“ dodal.

Sulík doufá, že k tomu přispěje i cesta Matoviče do Moskvy. O jeho cestě se podle svých slov dozvěděl dnes. Toto téma se ve středu 7. dubna na jednání vlády neřešilo.

„Igor Matovič tam nejel jako ministr financí, ale jako bývalý premiér, který sem Sputnik dovezl spolu s bývalým ministrem zdravotnictví. Pokud dospěl k závěru, že nejlepší bude osobní setkání, takové situace existují, a rozhodl se tam cestovat, tak nevidím teď důvod to nafukovat na nějakou velkou mezinárodní aféru,“ podotkl.

Pravděpodobnost další vládní krize

Let ministra financí a expremiéra Igora Matoviče do Ruska ovlivní podle slov poslance Tomáše Valáška slovenskou domácí a zahraniční politiku.

Valášek to konstatoval na sociální síti.

Cesta podle něj zvyšuje možnost další koaliční krize. Valášek se domnívá, že Matovič bude jakýmsi ministrem pro všechno a nevzdal se zcela své agendy z premiérských dob. Poukázal i na souvislost se shromážděním ruské armády na hranicích Ukrajiny.

Reakce ministra zahraničí a diplomacie

Šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok (kandidát SaS) se o čtvrteční cestě ministra financí Igora Matoviče do Ruska dozvěděl ve středu (7. 4.) od velvyslance v Moskvě.

Ocenil, že ho informoval i premiér Eduard Heger a komunikoval i s ministrem vnitra Romanem Mikulcem (oba OĽaNO).

Tématem jednání je vakcína Sputnik V. Cesta nebyla zatím schválena vládou. Na tiskové konferenci Korčok také informoval, že v pátek (9. 4.) má Matovič jednat v Maďarsku.