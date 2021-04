Maďarsko pomůže Slovensku testovat vakcínu Sputnik V

O tom, že Maďarsko pomůže s testováním Sputniku V v zájmu toho, aby bylo možné zachránit co nejvíce občanů Slovenska, informoval portál Bleskovky. Slovensku údajně chybí vhodné laboratoře.

Podle informací portálu Denník N Maďarsko nepřevezme vakcíny Sputnik V, které byly dovezeny na Slovensko, řekl dále maďarský ministr zahraničí.

Portál také s odvoláním na Szijjártóa uvedl, že Maďarsko nezasahuje do záležitostí jiných zemí a jedná s Ruskem napřímo. Podle jeho slov by prý země neměla dostatek očkovacích prostředků, pokud by se spoléhala na Evropskou unii.

Igor Matovič

Bývalý předseda vlády, nyní úřadující ministr financí Igor Matovič před několika hodinami na tiskové konferenci uvedl, že ruská strana se cítí chováním slovenského Státního úřadu pro kontrolu léčiv silně poškozená a proto fakticky vypověděla zemi smlouvu na dodávky vakcín.

Matovič uvedl, že Sputnik V byl objednaný, aby bylo možné Slovensku napomoci „vyjít ze tmy“. Sputnik V ale má na Slovensku údajně velmi mnoho vysoce postavených nepřátel, nehledě na to, že se jedná o „mimořádně kvalitní vakcínu“.

Sputnik V je na Slovensku využíván jako zbraň v „hybridní válce“, která vedla k sesazení ministra zdravotnictví a předsedy vlády, uvedl na tiskové konferenci Igor Matovič.

„Podle průzkumu až 500 000 lidí se nejsou ochotní očkovat jinou vakcínou než Sputnikem V,“ prohlásil na tiskové konferenci na ministerstvu financí. Dosáhnutí kolektivní imunity bez lidí, jež jsou ochotní nechat se očkovat pouze Sputnikem V, podle jeho slov nebude možné, a tak je pravděpodobné, že Slovensko se bude potýkat s koronavirem i po dobu mnoha dalších let.

Ruská strana, podle slov Matoviče, sledovala, co se okolo Sputniku V na Slovensku děje. Výsledkem bylo, fakticky vypověděla smlouvu.

Rusové se podle slov Matoviče cítí „mimořádně poškození“ tím, jak konal slovenský Státní úřad pro kontrolu léčiv. Slovenský SÚKL podle vyjádření Matoviče svěřil posouzení vakcíny necertifikované laboratoři. Ta o Sputniku V rozšířila informace, jež vakcínu ve světě velmi poškodily.

Matovičovi se údajně díky jeho včerejší cestě do Ruska podařilo dosáhnout toho, aby Slovensko mělo ve věci Sputniku V stále otevřené dveře.