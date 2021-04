Slovenský premiér Heger okomentoval rozhodnutí, aby o Sputniku V jednal Matovič

Premiér Slovenské republiky tvrdí, že „jde o kontinuitu jednání“, jelikož Matovič už s danými stranami jednal, a i proto ho tím pověřil. Poznamenal, že pokud chtějí na Slovensku dosáhnout kolektivní imunitu, tak se musí naočkovat co nejvíce lidí.

Vícekrát poukázal na to, že na Slovensku je 500 000 lidí, kteří by se nechali naočkovat výhradně ruskou vakcínou. Tvrdí, že jim jde o to, aby občané měli přístup k co největšímu počtu vakcín, které jsou však zároveň bezpečné. Potvrdil, že za 200 000 vakcín Sputniku V, které jsou již na Slovensku, se zaplatilo. Smlouvu ke Sputniku V, která je v utajeném režimu, si Heger vyžádal a chce zjistit, kde je problém.

Heger dále řekl, že co se týče návštěvy Matoviče v Maďarsku, tak při jakékoliv návštěvě zajišťují cestu slovenské ambasády. Myslí si, že by na takových cestách měli být i zástupci ambasád. Výroky poslance OĽaNO Györgyho Gyimesiho, který se jednání zúčastnil a jejich úspěch odůvodnil i nepřítomností zástupců slovenské diplomacie, považuje premiér za „nešťastné“. Plánuje o tom s poslancem mluvit. Příští týden se chce setkat také s ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí Ivanem Korčokem.

Připomeňme, že expremiér Slovenska a nynější ministr financí Igor Matovič vyrazil včera do Maďarska. Ten včera uvedl, že že po čtyřhodinových jednáních dohodl s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a předsedou vlády Maďarska Viktorem Orbánem to, že vakcíny Sputnik V pro použití na Slovensku bude posuzovat certifikovaná OMCL laboratoř v Maďarsku.

Směrem ke slovenským epidemiologům a vědcům vznesl slovenský premiér Heger pochvalu. „Buďme vděční za to, jaké máme kvalitní lidi,“ poznamenal.

Předseda vlády SR je rovněž rád, že se snižují počty nakažených a Slovensku se v boji s pandemií daří. V této souvislosti poděkoval občanům Slovenska.

„Jsem rád, že jsou tu zodpovědní lidé,“ uvedl. Vědom si je i silné důvěry, kterou dostali po volbách v roce 2020. „Jsem týmový hráč a úspěch této vlády může být jen tehdy, když bude soudržná a jednotná,“ uvedl předseda vlády. Tvrdí, že vidí nasazení jednotlivých ministrů. Podle jeho slov je vyskládaná „silná vláda“.

Sputnik V na Slovensku

Připomeňme, že Ruský fond přímých investic požádal 8. dubna slovenskou vládu, aby kvůli porušení smlouvy vrátili dodávku vakcíny Sputnik V, aby se mohla používat v jiných zemích.

„Ruský fond přímých investic (RDIF) požádal slovenskou vládu, aby vakcínu zaslala do certifikované laboratoře EU k testování (součást sítě OMCL), a dne 6. dubna roku 2021 zaslal dopis s žádostí o vrácení vakcíny z důvodu vícenásobného porušení smlouvy, aby mohla být použita v jiných zemích,“ uvádělo se v příspěvku na sociální sítí.

Prohlášení SÚKLu

Je to spojeno s tím, že slovenský regulátor v rozporu se smlouvou provedl testy Sputniku V v laboratoři, která není oficiálně akreditována v EU, vysvětlují výrobci vakcíny. Kromě toho zahájil podle jejich údajů dezinformační kampaň proti vakcíně.

Naopak slovenský SÚKL podal prohlášení o tom, že nebyl nikým odpovědným za dovoz vakcíny Sputnik V upozorněn na to, že by mělo testování ve Slovenské akademii věd údajně porušovat utajenou smlouvu s ruským výrobcem.

Za zmínku ještě stojí, že slovenský Denník N přišel s informacemi o tom, že šarže vakcíny, které byly dovezeny na Slovensko 1. března, by neměly být identické s vakcínou, jejíž výsledky účinnosti a bezpečnosti byly publikovány v prestižním medicínském časopise The Lancet. Na výsledky této studie se přitom vláda i resort zdravotnictví dlouhodobě odkazovaly.

Na tyto zprávy však reagoval samotný Ruský fond přímých investic (RDIF). „Zprávy odkazující na anonymní zdroje, že vakcína Sputnik V na Slovensku se trochu liší od vakcíny Sputnik V, která prošla klinickými testy, jsou falešné,“ uvedl ve středu výrobce vakcín.