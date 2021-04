Ministr obrany Slovenska o ruské vakcíně: Byla by škoda, kdyby země musela vrátit Sputnik V

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v televizním pořadu televizí Ta3 V politice řekl, že by byla škoda, kdyby Slovensko ruskou vakcínu vrátilo. Podle něho je třeba vzít v úvahu, že cílem je mít na Slovensku co nejvíce vakcín.

Matovičovy rozhovory v Moskvě o Sputniku je třeba posuzovat pragmaticky, řekl Naď. Domnívá se, že se jedná o doháněcí téma, které Matovič osobně řešil jako předseda vlády, a dostal také mandát současného premiéra Eduarda Hegera, aby se touto otázkou zabýval a pomohl nám nevracet Sputnik V. Připomněl, že na Slovensku je půl milionu lidí, kteří se chtějí nechat očkovat Sputnikem V.

Šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok po příjezduna Slovensko řekl, že by mohla být předmětem hybridní informační války. „Nepředstírejme, že se takové věci neexistují," řekl Naď a poznamenal, že vakcína Sputnik V přitahuje pozornost i z hlediska geopolitiky. „Ruská administrativa využívá tento nástroj k šíření propagandy, k šíření svých zájmů," řekl Naď a poznamenal, že si je toho vědom, ale ve vztahu k vakcíně to „dává preč“, protože je pro něj důležité zlepšit pandemické prostředí na Slovensku.

Tvrdí, že pokud je vakcína kvalitní, nutné očkovat lidi, kteří ji chtějí.

„Jsem si toho vědom a je to tak. No, právě teď to rozdávám. Pokud je vakcína funkční a kvalitní, nechte lidi, kteří ji chtějí, očkovat-bude to mít pozitivní dopad na společnost," řekl.

Dodal také, že některé Matovičovy komentáře z minulého týdne jsou „nešťastné".

„Zahraniční politiku provádí prezident, předseda vlády, ministr zahraničních věcí a zčásti ministr obrany a je důležité, jaká prohlášení tito zástupci mají. Zbytek je třeba vzít v úvahu v souvislosti se snahou mít na Slovensku co nejvíce vakcín,“ uvedl.

Heger o cestě Matoviče do Moskvy

V diskusním pořadu RTVS Sobotní dialogy předseda vlády SR Eduard Heger řekl, že rozhodnutí, aby o ruské vakcíně Sputnik V jednal ministr financí Igor Matovič, je pragmatické.

Premiér Slovenské republiky uvedl, že „jde o kontinuitu jednání“, jelikož Matovič už s danými stranami jednal, a i proto ho tím pověřil. Poznamenal, že pokud chtějí na Slovensku dosáhnout kolektivní imunitu, tak se musí naočkovat co nejvíce lidí.

Vícekrát poukázal na to, že na Slovensku je 500 000 lidí, kteří by se nechali naočkovat výhradně ruskou vakcínou. Tvrdí, že jim jde o to, aby občané měli přístup k co největšímu počtu vakcín, které jsou však zároveň bezpečné. Potvrdil, že za 200 000 vakcín Sputniku V, které jsou již na Slovensku, se zaplatilo. Smlouvu ke Sputniku V, která je v utajeném režimu, si Heger vyžádal a chce zjistit, kde je problém.