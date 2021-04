Volby do slovenského parlamentu by podle průzkumu vyhrál Hlas-SD. Jak jsou na tom ostatní strany?

Podle průzkumu, který vykonala agentura Focus, by ve volbách do slovenského parlamentu vyhrálo hnutí Hlas-SD. Za ním následují politické strany SaS a Směr-SD. Průzkumu se účastnilo 1001 Slováků v období od 31. března do 7. dubna.

Volby do Národní rady Slovenské republiky by na přelomu března a dubna vyhrálo hnutí Hlas-sociální demokracie, která v průzkumu získala 22,3 procenta hlasů. Za ní následuje hnutí SaS, které by nabralo 11,2 procenta hlasů. Trojici uzavírá Směr-SD, který v průzkumu preferencí volebních stran získal 10,9 procenta hlasů. Takové jsou výsledky průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza.

Čtvrtá v pořadí co do počtu preferencí by skončila strana OĽANO se ziskem 9,2 procenta hlasů. Strana Jsme rodina získala 7,4 procenta, Progresivní Slovensko 6,2 procenta. Do parlamentu by se dostalo také hnutí KDH se ziskem 5,7 procenta a Aliance s pěti procenty.

Podle průzkumu by potřebných pro vstup do parlamentu pět procent nezískalo hnutí Za lidi, které dostalo 4,8 procent hlasů, Republika se 4,7 procenty hlasů, ĽSNS s 4,3 procenty hlasů, SNS s 3,4 procenty, Dobrá volba s 1,8 procenty a Vlast, která získala pouze 1,6 procenta hlasů.

Hnutí Hlas-SD by tak získalo 43 křesel v parlamentu, SaS 21, Směr-SD také 21 křesel. OĽANO by mělo 18 křesel, Jsme rodina 14, Progresivní Slovensko 12, KDH 11 a nakonec Aliance 10 křesel.

Zmiňme, že průzkumu se účastnilo 1001 respondentů v období od 31. března do 7. dubna.

Jeden z největších rozdílů v počtu preferencí politických stran je třetí místo pro hnutí Směr. Strana Směr-SD Roberta Fica si polepšila téměř o dvě procenta, čímž vytlačila OĽANO ministra financí Matoviče na čtvrtou příčku. Zmiňme, že hnutí bývalého slovenského premiéra za měsíc přišlo o něco více než jedno procento voličů.

Více než dvě procenta získalo také hnutí Jsme rodina.