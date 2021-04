„Neměl sloužit Putinově propagandě.” Europoslanec Šimečka zajásal poté, co se diplomaté vzbouřili proti Matovičovi

Zdá se, že snaha ministra financí SR a bývalého premiéra Igora Matoviče využít netradiční způsob jednání během svých návštěv v Moskvě a Budapešti vyšla slovenskému politikovi bokem. Připomeňme, že jednání Matoviče s představiteli Maďarska v Budapešti proběhlo bez účasti slovenských diplomatických zástupců, a to na základě rozhodnutí samotného ministra expremiéra. Olej do ohně přilil i spolustraník Matoviče, poslanec György Gyimesi, který dokonce prohlásil, že nepřítomnost slovenských diplomatů přispěla k úspěšnému výsledku jednání.

Rozhodnutí Matoviče se zjevně nelíbilo ministru zahraničí Ivanu Korčokovi, který jej odsoudil za vyloučení diplomatů z procesu jednání. Korčok poznamenal, že by Igor Matovič neměl obcházet své diplomaty při pracovních cestách do zahraničí. Později se do šéfa OĽaNO opřela i řada slovenských velvyslanců, kteří jej obvinili z útoku na vlastní zahraniční službu a ignorování pravidel při výkonu ústavní funkce. Slovenští diplomaté, mezi nimiž například jsou velvyslankyně Slovenska v Řecku Iveta Hrichová a slovenský velvyslanec ve Francii, Monaku a Alžírsku Igor Slobodník, označili chování Matoviče za ponížení Slovenska a ohrožení jeho národních zájmů.

Matovič čelí nátlaku

Tažení řady slovenských diplomatů proti expremiérovi podpořil i jeden z lídrů Progresivního Slovenska Michal Šimečka, který vnímá tento incident za unikátní jev ve slovenské politice, kdy diplomati otevřeně vyjadřují svůj postoj vůči určitému politickému činitelovi. Šimečka nenechal stranou ani samotného Matoviče, který podle něj při vykonávání svých funkcí nahrává ruskému a maďarskému lídrovi.

„Členové vlády mají chránit a podporovat slovenské instituce, respektovat naše zákony a ústavní kompetence, obhajovat slovenské zájmy v zahraničí. Ne štvát veřejnost proti poctivým vědcům a úředníkům, a už vůbec ne sloužit Putinově a Orbánově propagandě, která sleduje jen vlastní zájmy,” vyčítá europoslanec Šimečka ministrovi financí Matovičovi.

Dále slovenský europoslanec pochválil diplomaty za jejich iniciativu, která podle jeho předpokladu plynula ze snahy obhájit demokratické zásady.