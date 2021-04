Čaputová zasáhla do konfliktu se Sputnikem V. Prezidentka se zastala vědců a zkritizovala Matoviče

Poté, co ministr financí a expremiér Igor Matovič zkritizoval práci slovenského Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) při posouzení ruské vakcíny Sputnik V, se proti tomu ostře ohradila samotná instituce a obvinila politika z toho, že poškozuje její jméno. Do konfliktu nyní zasáhla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Učinila to dokonce vlastní návštěvou zmíněné instituce, kde jednoznačně dala najevo, že stát oceňuje práci SÚKLu.

„Dnes jsme ve státním ústavu přivítali prezidentku Slovenské republiky Zuzanu Čaputovou, která svou přítomností chtěla vyjádřit symbolickou podporu našim odborníkům. Jak řekla ředitelka státního ústavu Zuzana Baťová, za osm let jejího působení SÚKL nenavštívil žádný ministr či ministryně zdravotnictví, ani jiný vysoký státní představitel. O to více si váží, že první taková návštěva přišla ze strany paní prezidentky,“ píše se v tiskové zprávě státního úřadu.

Čaputová během závěrečného brífinku uvedla, že nepochybuje o tom, že rozhodnutí SÚKLu směřují pouze k tomu, aby léky uváděné na trh a používané občany Slovenské republiky splňovaly přísná kritéria na kvalitu, bezpečnost a účinnost. Návštěvu instituce tak prezidentka učinila zejména proto, aby jí vyjádřila podporu.

„Mrzí mě vyjádření ministra financí, které považuji za naprosto nepřiměřené a nesprávné. Jakákoliv slova, která nejsou založena na pravdě, oslabují důvěru v tyto instituce,“ řekla Čaputová.

Prezidentka zdůraznila, že stojí za slovenskými vědeckými institucemi a váží si jejich práce, a proto v žádném případě nechce, aby „téma Sputniku bylo zneužívané k polarizaci Slovenska“.

V této souvislosti Čaputová poznamenala, že „žádný rozumný člověk nemůže být proti Sputniku anebo jiné vakcíně, která je vyrobena kdekoliv na světě, pokud je bezpečná a efektivní“.

Dosavadní testy na slovenském území podle ní zatím svědčí ve prospěch vakcíny Sputnik. To podle ní dodatečně znamená, že není důvod k nedůvěře vůči slovenským institucím nebo ke zpochybňování jejich prací nijak jinak, než na věcném základě.

Prezidentka dále požádala ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského (za OĽaNO) o zpřístupnění smlouvy o dodávkách vakcíny Sputnik V.

Spor Matoviče s vědeckou institucí

Současný ministr financí a bývalý předseda vlády Igor Matovič v souvislosti s jednáním o Sputniku V naznačil, že slovenské instituce, konkrétně Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) i Biomedicínské centrum Slovenské akademie věd (BMC SAV), svým postupem zapříčinily hněv ruské strany, která chce zakoupené vakcíny vrátit. Matovič řekl, že Rusové se cítí být mimořádně poškozeni tím, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) svěřil posouzení vakcíny Sputnik V necertifikované laboratoři, jež o Sputniku V rozšířila informace, které vakcínu ve světě velmi poškodily.

Státní ústav pro kontrolu léčiv Slovenské republiky v reakci na to, že nebyl nikým odpovědným za dovoz vakcíny Sputnik V upozorněn na to, že by testování ve Slovenské akademii věd mělo údajně porušovat utajenou smlouvu s ruským výrobcem. Biomedicínské centrum Slovenské akademie věd uvedlo, že realizovalo zkoušky vakcíny Sputnik V na základě písemné žádosti bývalého ministra zdravotnictví Marka Krajčího (OĽaNO) a má platné osvědčení o dodržování správné výrobní praxe v rozsahu kontroly kvality léků.

Vedoucí BMC SAV Juraj Kopáček tak požádal ministra financí Matoviče o veřejnou omluvu za poškození jména BMC SAV a ponížení práce vědců, a to mimořádně nevhodným způsobem. Vědců a státních institucí se zastal i hlavní hygienik SR Ján Mikas. I on považuje Matovičovo vyjádření za neadekvátní. SÚKL podle něj postupoval správně a udělal v rámci svých kompetencí a možností maximum.