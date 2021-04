Slovenská prezidentka od ministerstva zdravotnictví dostala smlouvu o dodávce vakcíny Sputnik V

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová již obdržela smlouvu o dodávce vakcín proti koronaviru Sputnik V. Do Prezidentského paláce ji na úterní jednání přinesl ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.

„Prezidentka se chce seznámit s jejím obsahem, aby informovala o svých záměrech týkajících se využití Sputniku na Slovensku,“ uvedl po jednání tiskový mluvčí slovenské prezidentky Martin Strižinec.

Prezidentka Čaputová a ministr Lengvarský také jednali o stabilizaci zdravotnického personálu na Slovensku, o postavení záchranářů či o mobilním očkování chronicky nemocných pacientů.

Spor Matoviče s vědeckou institucí

Současný ministr financí a bývalý předseda vlády Igor Matovič v souvislosti s jednáním o Sputniku V naznačil, že slovenské instituce, konkrétně Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) i Biomedicínské centrum Slovenské akademie věd (BMC SAV), svým postupem zapříčinily hněv ruské strany, která chce zakoupené vakcíny vrátit. Matovič řekl, že Rusové se cítí být mimořádně poškozeni tím, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) svěřil posouzení vakcíny Sputnik V necertifikované laboratoři, jež o Sputniku V rozšířila informace, které vakcínu ve světě velmi poškodily.

Státní ústav pro kontrolu léčiv Slovenské republiky v reakci na to, že nebyl nikým odpovědným za dovoz vakcíny Sputnik V upozorněn na to, že by testování ve Slovenské akademii věd mělo údajně porušovat utajenou smlouvu s ruským výrobcem. Biomedicínské centrum Slovenské akademie věd uvedlo, že realizovalo zkoušky vakcíny Sputnik V na základě písemné žádosti bývalého ministra zdravotnictví Marka Krajčího (OĽaNO) a má platné osvědčení o dodržování správné výrobní praxe v rozsahu kontroly kvality léků.

Vedoucí BMC SAV Juraj Kopáček tak požádal ministra financí Matoviče o veřejnou omluvu za poškození jména BMC SAV a ponížení práce vědců, a to mimořádně nevhodným způsobem. Vědců a státních institucí se zastal i hlavní hygienik SR Ján Mikas. I on považuje Matovičovo vyjádření za neadekvátní. SÚKL podle něj postupoval správně a udělal v rámci svých kompetencí a možností maximum.