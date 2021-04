Maďarsko je připraveno pomoci Slovensku s testováním Sputniku V. Ministr Lengvarský ale zpochybnil povolení k vakcíně

Vakcína Sputnik na Slovensku je jiná, než povolil bývalý ministr zdravotnictví Marek Krajčí k použití. Oznámil to na tiskové konferenci současný ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó k otázce povolení ruské vakcíny na Slovensku uvedl, že jeho země je připravena pomoci s testováním.

Na Slovensku se podle slov ministra Lengvarského nachází jednodávkové balení, ale povolení od Krajčího zahrnovalo třídávkové balení. Lengvarský také doplnil, že prezidentku SR Zuzanu Čaputovou seznámil se smlouvou od výrobce ruských vakcín.

Ministr zdravotnictví také vítá názor prezidentky, že žádná vakcína nesmí rozdělovat občany Slovenska.

„Současně vyslovila podporu ve snaze ministerstva zdravotnictví a celé vlády zajistit tuto vakcínu a zajistit její používání tak, aby žádným způsobem neohrozila zdraví a bezpečnost občanů,“ dodal.

Bývalý ministr Marek Krajčí (OĽaNO) podpořil povolení k použití 200 000 balení neregistrované vakcíny Sputnik V 1. března. Podepsal ho v den, kdy spolu s tehdejším premiérem a současným ministrem financí Igorem Matovičem (OĽaNO) oznamovali, že Slovensko nakoupí dva miliony ruské vakcíny a dorazila první dodávka. Skupinové povolení pro terapeutické použití vakcíny platné do konce srpna je zveřejněno na webu ministerstva zdravotnictví.

Spor Matoviče s vědeckou institucí

Současný ministr financí a bývalý předseda vlády Igor Matovič v souvislosti s jednáním o Sputniku V naznačil, že slovenské instituce, konkrétně Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) i Biomedicínské centrum Slovenské akademie věd (BMC SAV), svým postupem zapříčinily hněv ruské strany, která chce zakoupené vakcíny vrátit. Matovič řekl, že Rusové se cítí být mimořádně poškozeni tím, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) svěřil posouzení vakcíny Sputnik V necertifikované laboratoři, která o Sputniku V rozšířila informace, jež vakcínu ve světě velmi poškodily.

Maďarsko je připraveno pomoci Slovensku s testováním vakcíny Sputnik V

Maďarsko otestuje vakcínu Sputnik V, kterou Rusko dodalo Slovensku, pokud na to přijde oficiální požadavek. V rozhovoru pro komerční televizi ATV to v pondělí řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, podle jehož slov Budapešť avizovala při páteční návštěvě slovenského vicepremiéra a ministra financí Igora Matoviče, že je ochotna pomoci.

„Po tom, co jsme se dohodli s Ruskem a později také s Čínou o dovozu očkovacích látek proti novému druhu koronaviru, mě oslovilo několik ministrů zahraničí evropských zemí, dokonce i jeden předseda vlády, jestli bych nepomohl poskytnutím kontaktů, telefonických spojení, a jestli bych tímto dodavatelským zemím nemohl avizovat, že jim budou telefonovat,“ uvedl Szijjártó.

Dodal, že nebyl důvod nepomoci, protože situace je těžká a i v jiných zemích umírají lidé, a že ani chvíli neváhal, neboť jde o lidské životy.

„V souvislosti se Slovenskou republikou jsem vícekrát pomohl při udržování kontaktů, ovšem skutečnost, že se Slovensko s Ruskem nakonec dohodlo, je už jejich věcí. Další vývoj událostí na Slovensku, související s touto dohodou s Ruskem, je zase záležitostí Slováků,“ reagoval šéf maďarské diplomacie na otázku moderátora, související s tím, že otázka ruské vakcíny vedla na Slovensku až k vládní krizi.

„Vím jen, že mě navštívil v Budapešti minulý pátek expremiér a nynější vicepremiér (Igor Matovič), který požádal o pomoc při testování 200 000 dávek vakcíny, skladovaných v současnosti na Slovensku - v naší akreditované laboratoři. Řekli jsme, že pokud existuje oficiální požadavek, tak samozřejmě pomůžeme. Zda však bude oficiální žádost, v jaké formě bude doručena, to je jiná otázka. My jsme na základě prosby avizovali, že dokážeme vyhovět, máme na to kapacity a schopnosti,“ uzavřel Szijjártó.

Szijjártó minulý pátek 9. dubna po schůzce s Matovičem řekl, že Maďarsko na základě žádosti Slovenské republiky pomůže testovat ruskou vakcínu Sputnik V v zájmu toho, aby bylo možné zachránit životy co nejvíce občanů Slovenska.