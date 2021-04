„Zásah do chodu všech resortů nevěstí nic dobrého.“ Europoslanec Šimečka se obul do Matoviče kvůli výstupu na tiskovce

V úterý na Slovensku proběhla tisková konference věnovaná uvolňování opatření v zemi. I když na tiskovce vystoupili premiér Eduard Heger (OĽaNO) a ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský, většinu zpráv týkajících se zmírnění opatření komunikoval expremiér Igor Matovič. Někteří politiky to ale vůbec nepotěšilo.

Europoslanec Michal Šimečka například podotýká, že situace na Slovensku se konečně zlepšuje a těžké období drsných zásahů do životů občanů je již u konce. Mohlo by se zdát, že nic nemůže pokazit tuhle výbornou zprávu, ale jak poukazuje Šimečka, ministr financí Igor Matovič (OĽaNO)znovu sehrál roli člověka, který podle něj kazí všechno.

„Zdá se, že ministr financí u nás po novém řeší nejen diplomacii a očkování, ale i otevírání kostelů a pobyty v přírodě. S ohledem na to, kolik chaosu a konfliktů stihl Igor Matovič vyvolat na postu premiéra, toto jeho zasahování do chodu všech resortů nevěstí nic dobrého,“ uvedl europoslanec na sociální síti.

Na závěr ještě položil otázku: „A zejména - pokud ministr financí řídí všechno ostatní, kdo řídí ministerstvo financí?“

Ohledně výstupu Matoviče na tiskové konferenci se poslanec Matúš Šutaj Eštok domnívá, že si Matovič v rozporu s jakýmikoliv zákony i logikou doslova vynutil, že uvolňování epidemiologických opatření bude komunikovat právě on.

„Na tiskovce byl přitom i ministr zdravotnictví a na svou obrovskou hanbu i premiér Eduard Heger. Přesto nechali Matoviče tento cirkus odehrát. Ale aspoň jsme na vlastní oči viděli, kdo je opravdu premiér a kdo jen jeho mluvčí,“ reagoval Eštok.

Za největší problém celé tiskovky považuje její závěr, kdy Matovič oznámil, že nemá chuť zatím dělat tiskovku, když vidí, co novináři píší a jaké informace poskytují.

„Jinými slovy Matovič bude odpovídat na otázky, které se přímo týkají všech slovenských občanů, když se novináři polepší. Transparentnost, mluvení pravdy, otevřené vládnutí. Slibů měli plná ústa - a toto je realita,“ dodává Eštok.

Slovenští diplomaté proti Matoviči

Nedávno jsme psali o tom, že se proti jednání ministra financí SR Igora Matoviče ohradila řada slovenských diplomatů. Podle nich si bývalý premiér dovolil nepřijatelné útoky na instituce vlastního státu a zpochybnil autoritu ministra zahraničí Ivana Korčoka.

Připomeňme, že jednání Matoviče s představiteli Maďarska v Budapešti proběhlo bez účasti slovenských diplomatických zástupců, a to na základě rozhodnutí samotného expremiéra. Olej do ohně přilil i spolustraník Matoviče, poslanec György Gyimesi, který dokonce prohlásil, že nepřítomnost slovenských diplomatů přispěla k úspěšnému výsledku jednání.

Rozhodnutí Matoviče se zjevně nelíbilo ministru zahraničí Ivanu Korčokovi, který jej odsoudil za vyloučení diplomatů z procesu jednání. Korčok poznamenal, že by Igor Matovič neměl obcházet své diplomaty při pracovních cestách do zahraničí. Později se do šéfa OĽaNO opřela i řada slovenských velvyslanců, kteří jej obvinili z útoku na vlastní zahraniční službu a ignorování pravidel při výkonu ústavní funkce. Slovenští diplomaté, mezi nimiž jsou například velvyslankyně Slovenska v Řecku Iveta Hrichová a slovenský velvyslanec ve Francii, Monaku a Alžírsku Igor Slobodník, označili chování Matoviče za ponížení Slovenska a ohrožení jeho národních zájmů.

Tažení řady slovenských diplomatů proti expremiérovi podpořil i jeden z lídrů Progresivního Slovenska Michal Šimečka, který vnímá tento incident za unikátní jev ve slovenské politice, kdy diplomati otevřeně vyjadřují svůj postoj vůči určitému politickému činitelovi. Šimečka nenechal stranou ani samotného Matoviče, který podle něj při vykonávání svých funkcí nahrává ruskému a maďarskému lídrovi.

„Členové vlády mají chránit a podporovat slovenské instituce, respektovat naše zákony a ústavní kompetence, obhajovat slovenské zájmy v zahraničí. Ne štvát veřejnost proti poctivým vědcům a úředníkům, a už vůbec ne sloužit Putinově a Orbánově propagandě, která sleduje jen vlastní zájmy,” vyčítá europoslanec Šimečka ministrovi financí Matovičovi.