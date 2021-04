Chmelár uvedl, že resort diplomacie zneužívá rozvojovou pomoc na protiruskou propagandu

Slovenský politolog a historik Eduard Chmelár se na svém Facebooku zaměřil na to, zda Slovensko poskytuje rozvojovou pomoc a v jaké míře tak činí. Dospěl však k nemilému závěru, a sice, že jeho země tuto pomoc zneužívá na protiruskou propagandu, což považuje za nehumánní, neetické a zvrácené.

Ve svém nejnovějším postu tento slovenský politický a mediální analytik uvádí, že ti, kteří znají jeho názory už nějaký ten čas, moc dobře vědí, že se dlouhodobě zasazuje o to, aby si Slovensko namísto 2 % na vojenské výdaje plnilo raději svůj mezinárodní závazek, který stanovila OSN. Na mysli má konkrétně dávat na rozvojovou pomoc nejméně 0,7 % HDP.

„Pro Slovenskou republiku je zahanbující, že se svými 0,12 procenty je na posledním místě donorů rozvojové pomoci zemí OECD. Příspěvky tohoto druhu nepovažuji jen za humanitární pomoc, ale i cílenou investici do vlastní bezpečnosti. Mnohem efektivnější než vyvážet na Blízký východ a do severní Afriky zbraně je stabilizovat tyto země ekonomicky, sociálně a environmentálně, aby byly dobrým místem pro život, a ne semeništěm terorismu a uprchlíků,“ myslí si.

Zároveň však dodává, že jeho země to zatím dělá přesně naopak. A Chmelár je v šoku. Proč? Nelíbí se mu, že „i to málo, co SR dává, zneužívá na cíle, které nemají s rozvojovou pomocí nic společného“.

„Poslanec Ľuboš Blaha dnes ve videu zveřejnil důkazy, které našel v centrálním registru smluv, že Slovenský institut pro bezpečnostní politiku (SSPI) podepsal v červenci minulého roku smlouvu se státem na 50 831 eur v rámci „slovenské rozvojové pomoci“,“ poznamenává s tím, že na této smlouvě je skandálních hned několik faktorů.

„Za druhé, celé ministerstvo obrany je dnes prošpikováno lidmi z SSPI. Ministr obrany Jaroslav Naď, jeho státní tajemník Marián Majer, jeho ředitelka kanceláře Monika Masaříková – všichni jsou zakladatelé Slovenského institutu pro bezpečnostní politiku. I poslanec za OĽaNO a šéf branně-bezpečnostního výboru parlamentu Juraj Krúpa byl zaměstnancem SSPI. Posledním člověkem ze SSPI je poradce ministra obrany Viktor Breiner,“ jmenuje.

Za prvé jde podle něj o to, že se politický think-tank SSPI nikdy nezabýval rozvojovou pomocí. Uvádí, že vznikl jako blesk z čistého nebe bezprostředně po Majdanu, je štědře financován ze státních zdrojů USA a tvrdě prosazoval především zbrojení a boj proti „ruské propagandě“

Všechny tak vyzývá, aby si uvědomili, jaký podvod na občanech se zde děje. Dle Chmelára totiž jeden proamerický think-tank ovládl celý resort obrany.

„Své kontakty zneužili k tomu, že svému institutu vyřídili dotaci v činnosti, která mu nepřísluší. Předmětný dokument – Smlouvu č. SAMRS/2020/GE/1/B o poskytnutí dotace na realizaci projektu rozvojové spolupráce Slovenské republiky z programu Slovakaid na projekt „Slovensko a Gruzie v boji proti dezinformacím“ - považuji za skandální z několika důvodů,“ tvrdí.

A opět přichází s vysvětlením. Podle jeho mínění totiž jednak zneužívá rozvojovou pomoc na činnost, která s ní absolutně nesouvisí, a druhak smlouvu na boj proti dezinformacím v Gruzii odklepl resort zahraničních věcí, jehož představitel, státní tajemník Martin Klus, šíří dokazatelné lži o Gruzii.

„A za třetí, činnost budou realizovat polovzdělaní primitivové z Infosecurity.sk, kteří dosud neprokázali žádné analytické schopnosti, nemají žádnou úctu k standardním metodám odborné analýzy, dokazování, ověřování, ba ani jen logické argumentace a šíří jen emotivně zaměřené hejty, ​​osobní útoky, dehonestující kampaně proti vybraným osobám, často s nulovou informační hodnotou,“ připomíná.

„Slovensko má úžasnou tradici rozvojové pomoci. Ve dvacátých letech minulého století vycestovalo tisíc idealistů, členů Interhelpa, v několika vlakových transportech, aby pomohli druhé nejchudší zemi Sovětského svazu, Kyrgyzstánu. Postavili jim první elektrárnu, nemocnici, továrna na nábytek a leccos jiného (mezi těmito dobrovolníky prožil dětství i Alexander Dubček). V osmdesátých letech minulého století patřilo Československo mezi uznávanou špičku v rozvojové pomoci. Dávali jsme na ni až 0,9 % HDP a naše pomoc směřovala do 124 zemí (pro srovnání – bohaté Spojené státy pomáhají v 100 zemích),“ zavzpomínal na historii.

Jako práce mimovládky je to pochybná činnost, jako součást státní politiky je to důvod k ostrému protestu proti zneužívání veřejných zdrojů na osočování lidí, uvádí politolog. A zdůrazňuje, že o tom, že to s rozvojovou pomocí nemá absolutně nic společného, ​​už ani nemluvě.

Dnes je však jeho země aktivní pouze v 16 zemích a myslí si, že je nepopiratelné, že slovenská diplomacie zneužívá část podpory na svou propagandistickou agendu.

„Dávat peníze, které jsou určeny pro hladové děti a zdevastované země, na ideologickou indoktrinaci, je nehumánní, neetické a zvrácené,“ uzavírá celou věc Chmelár.