Pellegrini vyjádřil své podezření ohledně toho, proč Rusové po Slovácích požadovali vrácení Sputniku V

Předseda strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini se ptá, zda ruská strana požadovala vrácení vakcíny Sputnik V proto, že Slovensko za ně až do výzvy nezaplatilo. Uvedl to na tiskové konferenci.

Dotyčný tak reagoval na dnešní prohlášení prezidentky Zuzany Čaputové o tom, že důvodem požadavku ruské strany na vrácení vakcín Sputnik V nebylo testování v necertifikovaném laboratoři, ale jiná skutečnost.

Pellegrini v úvodu brífinku strany Hlas-SD ocenil kroky prezidentky Čaputové, která si danou smlouvu nejen vyžádala, ale také si ji prostudovala.

„Jsem rád, že vyslovila svůj vlastní názor, že nevidí důvod k tomu, aby byla smlouva tajná,“ pronesl.

Připomeňme, že prezidentka se dnes po obeznámeni se smlouvou vyjádřila, že podle jejího názoru se jedná o smlouvu, která by měla být odpovídajícím způsobem povinně zveřejněna. Čaputová zároveň řekla, že důvodem k navrácení Sputniku V nebylo to, že slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dal vakcínu testovat neregistrované laboratoři. To uvedl jako hlavní důvod Matovič.

„Co je však mnohem horší, je, že prezidentka v přímém přenosu potvrdila to, co jsme si už dávno mysleli a co všichni dobře víme – že Igor Matovič lže ráno, v poledne i večer. Lhaní je jeho pracovním principem,“ řekl Pellegrini.

Prezidentka podle Pellegriniho usvědčila Matoviče v přímém přenosu. Podle šéfa Hlasu-SD i selský rozum každému z nás říká, že pokud si něco koupíme a je to naše vlastnictví, tak si s tím můžeme dělat, co chceme.

Pellegrini ale zašel ještě dál: „Proto se chci zeptat jasně a veřejně, zda náhodou důvodem výzvy ruské strany na vrácení vakcín nebylo to, že jsme za ni do této výzvy nezaplatili.“

Podle Pellegriniho mohla Matovičova cesta do Ruska znamenat i to, že ministr jel „uhladit spory a dohodnout úhradu této transakce“.

Šéf Hlasu-SD proto vyzval současného premiéra Eduarda Hegera, aby odpověděl na otázky o tom, kdo podepsal smlouvu na dodávku vakcín, k jakému datu byla smlouva podepsána, kdy došlo k úhradě za vakcíny, kolik za ně bylo zaplaceno a k čemu všemu tato smlouva Slovensko zavazuje.

„Chci se také zeptat, zda vakcína, která k nám přišla, pochází přímo z fabriky primárního výrobce a zda náhodou na Slovensku není šarže, která byla vyrobena již na základě nějakého smluvního vztahu v jiné zemi světa,“ řekl Pellegrini.

Na závěr prohlásil, že pokud parlament vysloví nové vládě důvěru a bude v ní nadále sedět Matovič, poslanci kolem Pellegriniho budou iniciovat jako jednu z prvních schůzí návrh na odvolání Matoviče z pozice ministra financí.