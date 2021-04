„Jsme na Slovensku, takže zlý jsem já.“ Matovič zúčtoval s Čaputovou kvůli Sputniku V

„Včera definitivně Sputnik V uspěl na jednotku i v posledním ze 14 testů,“ otevřel svůj post na sociálních sítích bývalý premiér, který se zasloužil o to, že se ruská vakcína do jeho země dostala.

„Šéfka SÚKLu velmi dobře věděla, že se testování v SAV nezadržitelně blíží k tomuto výsledku… a proto zveřejnila preventivně minulý čtvrtek zprávu, kterou chtěla úmyslně zdiskreditovat vakcínu (…),“ dodal Matovič.

Podle jeho názoru se ředitelce slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv podařilo dosáhnout svého, a to zpochybnit Sputnik V v očích celého světa.

„Ve zprávě uvedla klíčovou větu, kterou dosáhla svého – zpochybnit z pozice nejvyšší státní lékové agentury Sputnik V před celým světem a odradit lidi i na Slovensku od očkování touto vakcínou. Ke všemu – udělala to úmyslně přesně 10 minut předtím, než mi začalo jednání v Moskvě, o kterém věděla, že na něm chci zachránit dodávky Sputniku na Slovensko,“ uvedl Igor Matovič.

Následně citoval klíčovou větu slovenského SÚKLu, za níž by se podle jeho názoru nemusel stydět ani profesionální ministr propagandy.

„Podle publikovaných zpráv by se Sputnik V měl používat přibližně ve 40 zemích světa, ale tyto vakcíny spojuje jen název.“ To je věta, za kterou by se nestyděl ani známý ministr propagandy. Věta, kterou paní B udělala nekonečnou hanbu slovenské vědě ve světě,“ myslí si bývalý předseda slovenské vlády, nyní úřadující vicepremiér.

„Jenže my jsme na Slovensku. A tak místo toho, aby paní prezidentka a spol. odsoudili toto nemístné a škodlivé politikaření šéfky SÚKLu, zlý jsem já, jelikož jsem na politikaření upozornil. O co jde těmto lidem? O zdraví lidí? V žádném případě ne. Smutné,“ uzavřel své vyjádření slovenský politik.

Ústava Slovenska

Čaputová se dříve proti jeho kritice závěrů SÚKL o Sputniku V ohradila. Podle ní Matovičova slova oslabují důvěru k této instituci. Matovič ovšem trvá na tom, že dokonce i někteří zaměstnanci SÚKL se stydí za vyjádření své ředitelky.

„Paní prezidentka by si měla přečíst Ústavu SR a podívat se na své kompetence. Vím, že je to takový trend starat se a vyjadřovat se ke všemu,“ reagoval Matovič na výroky prezidentky. „Já se snažím vrátit dobré jméno vědcům a Slovensku. Pokud se nějakého vědce něco dotklo, tak jsem to tak nemyslel,“ hájil se.