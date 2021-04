Spáchal jsem smrtelný hřích, tajně jsem se dohodl s Rusy. Matovič obvinil slovenská média z předpojatosti

Matovič nejprve začal tím, že od doby, co jeho strana vyhrála volby, to rozhodně neměli lehké. Objevily se totiž útoky proti nim.

„Vyhráli jsme volby, ačkoli nás neúnavně odepisovali a jiné měli předem vybrané. Překazili jsme jim plán. Navzdory nejhorší pandemii od první světové války nám nedali ani těch pověstných sto dní a od první chvíle začali se svými útoky a manipulacemi. Štvali, burcovali lidí, ale přesto jsme se drželi až tak, že jsme byli následující půlrok ti nejlepší z celé Evropy,“ zmiňuje.

Dodává, že na podzim, kdy čísla pozitivních začala narůstat, přišel s nápadem celoplošného testování s cílem zastavit tento hrozivý nárůst. I tato jeho snaha ale nebyla uvítána, a to přes to, že podle studie z nejlepšího vědeckého časopisu světa – Science, Slováci díky tomu z týdne na týden snížili počet pozitivních o 58 %.

„Navzdory eminentní snaze médií, opozice a bohužel i paní prezidentky. To jim nehrálo do karet. Následný hon proti mně a plošnému testování nabudil našeho koaličního partnera natolik, že začal v době nárůstu pozitivních burcovat za otevření restaurací a barů… A k sabotáži nákupu životně důležitých testů. Místo jejich nákupu si dopřál spokojenou dovolenou v Dubaji… Až přišlo bez předvánočního testování peklo, které jsme si všichni museli prožít a které prožíváme,“ poznamenal.

„V jeho špičce jsem však spáchal smrtelný hřích… Tajně jsem se dohodl s Rusy, že nám pomohou se dvěma miliony vakcín… Až naši koaliční „partneři“ Sputnik na košickém letišti využili jako záminku na mou a Markovu politickou popravu… A mysleli si, že pokořen odejdu do zapomnění… Jenže mně se to takhle začíná líbit ještě víc,“ napsal.

Následně však ministr financí přechází ke svému nejhoršímu prohřešku, který je spjat právě s ruskou vakcínou proti covidu-19.

V příspěvku pak poukázal na skutečnost, že dnes proti němu stojí seřazené šíky lidí, kterým se však nebojí do očí zopakovat, že novinář by měl pravdu hledat a ne ji vytvářet. Zároveň si myslí, že novinářů kvalit Jána Kuciaka je na Slovensku bohužel jen pár… „A je to strašně vytáčí,“ přiznává.

Matovič tak plynule přechází ke zjištění, že dotyčné to vytáčí až do takové míry, „že ztratili všechny zábrany a dovolili, aby je ovládla nenávist“.

„Nenávist, kterou se vzájemně hecují, která jim zaslepuje oči před pravdou a mají dnes už jen jediný cíl - moje absolutně pokoření. Nepatřím do jejich progresivního světa. Chyba v systému. Jsem bojovník a nerad se vzdávám. Je však možné, že se jim to podaří. Jsou jich zástupy a já jsem sám. Pokud se to však stane, budu se na rozdíl od nich vždy moci podívat přímo do zrcadla… Protože jsem nikdy, na rozdíl od nich, nikdy nesloužil oligarchům či mafii, kteří vlastní většinu slovenských médií,“ uzavírá celou věc.

OĽaNO stojí za Matovičem

Pokud jde o OĽaNO, jejímž šéfem Matovič je, strana za svým lídrem stojí. Nechala se totiž slyšet, že odmítá neadekvátní, „až hysterické“ reakce na jeho nedávná vyjádření. Připomeňme, že kromě statusu na sociální síti ministr vyslovil svůj názor na jednání státní instituce také na čtvrteční tiskové konferenci k vakcíně Sputnik V. Právě zde totiž kritizoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jeho šéfku Zuzanu Baťovou, ale i prezidentku SR Zuzanu Čaputovou či novináře.

„Hnutí OĽaNO plně stojí za Igorem Matovičem. Komunikace každého ministra vychází z poznatků, kterými z titulu své funkce disponuje. Naším cílem je co nejrychleji očkovat lidi účinnými a bezpečnými vakcínami. Odmítáme neadekvátní, až hysterické reakce na Igora Matoviče, který jen vyjádřil svůj názor na jednání státní instituce, což je snad v demokratické společnosti přirozené,“ uvádí hnutí ve svém stanovisku, které ke zveřejnění poskytl Peter Dojčan z mediálního týmu hnutí.

Uveďme, že Matovič ve čtvrtek informoval, že ruská protikoronavirová vakcína Sputnik V prošla všemi testy biomedicínského centra Slovenské akademie věd. O stanovisku SÚKLu v této souvislosti mluvil jako o politickém bludu a opakovaně kritizoval šéfku daného úřadu. Prezidentku Čaputovou pak označil za zaujatou. Přiznal, že smlouvu k nákupu vakcíny nečetl a připustil, že ruská strana požaduje navrácení vakcíny, protože za ni Slovensko nezaplatilo včas.

Za zmínku stojí i to, že na ministrova slova okamžitě reagovali mnozí politici. Ti se postavili za šéfku SÚKLu, i za ústav samotný. Podporu Baťové vyjádřili například strana SaS, ale i šéfka poslaneckého klubu Za lidí Jana Žitňanská. Několik lidí jí dokonce přineslo během dne na SÚKL květiny. Poslanci z klubu SaS, Ondřej Dostál a Radovan Kazda, expremiéra Matoviče vyzvali, aby přestal s útoky a svým jednáním nesnižoval důvěru lidí ve vládu a v nezávislé instituce země.

Matovič však v kritice Baťové pokračoval i v pátek na sociální síti. „Zakrývat si oči před křivdou vůči výrobci vakcíny a zbožťovať pachatelku této křivdy dokáže jen ten, komu jsou pravda, zdraví a životy lidí úplně ukradené,“ napsal Matovič a připojil i ilustrační fotografii kytice.