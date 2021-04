Blaha o vyšetřování smrti Lučanského: Nevyvrátili ani jedno z 50 podezření o jeho smrti

„Představte si, že by Heinrich Himmler zřídil komisi, která by prověřovala podmínky v německých koncentračních táborech. Tři místa by dali opozici, která by finální Himmlerovu zprávu odmítla. Ale esesák Himmler by se vesele postavil před kamery a prohlašoval by, že v koncentračních táborech je vše v nejlepším pořádku a nic humánnějšího vlastně ani neexistuje… A že někdo zemřel? Haha-hihi, co naděláme, neřešme… Jenom si to představte,“ napsal Blaha na svém facebookovém účtu.

Podle Blahy jde o neuvěřitelně cynické a nelidské divadlo a dodal, že ministryni spravedlnosti SR Márii Kolíkové nevěří ani slovo. A domnívá se, že stejně je na tom celé Slovensko. Vyšetřování podle něj nevyvrátilo ani jednu pochybnost ohledně smrti Lučanského a za zprávu hlasovali pouze lidé Kolíkové.

„Nevyvrátili jediné z 50 podezření o smrti Milana Lučanského, které jsem sepsal před několika měsíci – nevyvrátili nic,“ napsal.

Blaha nazývá za šílenství skutečnost, že ještě před ukončením skutečného vyšetřování bylo vyhlášeno, že se jednalo o sebevraždu. Podle Blahy jde o lež a politické maření skutečného vyšetřování. Myslí si, že nejenom, že nedošlo k potvrzení sebevraždy, ale ještě navíc přibyla nová podezření.

„Například se zjistilo, že vozík, na němž se měl převrhnout Milan Lučanský v nemocnici a způsobit si zranění hlavy, nebyl zabrzděný. Je fyzicky prakticky nemožné odbrzděný vozík převrhnout, proto ke zranění očividně došlo jinak. Ale takových fyzikálních ,zázraků’ je ve zprávě hodně. Nevěřte lži Kolíkové,“ píše Blaha.

„Nevysvětlili brutální a nepřiměřené zacházení s vězněm. Nemají odpověď na jejich do nebe volající surovost. Jejich výmluvy, proč chyběly části záznamu před celou Milana Lučanského, jsou na úrovni lidových pohádek Dobšinského,“ argumentuje dál Blaha.

Politik také zdůraznil, že nikdo z opozice pro zprávu nehlasoval. Zástupci Hlasu-SD a ĽS-NS hlasovali proti, zástupce Směru-SD hlasovat dokonce odmítl. Pro zprávu podle jeho slov hlasovali lidi Kolíkové. Blaha tvrdí, že by se měla stydět za to, že nedokázala přesvědčit ani jednoho člena nezávislých členů komise – opozičních poslanců.

Celou zprávu označil za cár papíru, který „si vycucali z prstu vládní úředníci“.

„Oni nemají absolutně žádnou pokoru, žádnou lidskost, žádnou ohleduplnost. Kdyby arogance kvetla, tak je ministryně Kolíková obrostená jak botanická zahrada,“ konstatuje Blaha.

„Lidé vědí, kdo může za smrt Milana Lučanského. Vědí, že byl trnem v oku mafie, kterou poslal do vězení. Vědí, jak strašně ho nenáviděli Matovič nebo Remišová. A vědí, že žádné ,samovylupování oka’, zakopávání o bačkory’ nebo ,samopřevržení vozíku’ nebylo – ví to každý, i madam Kolíková,“ míní Blaha.

Na závěr svého příspěvku Blaha dodává, že jednoho dne pravda o generálovi Lučanském vyjde najevo a přijde také den trestu.

Smrt Lučanského

Bývalý prezident slovenské policie Milan Lučanský byl podezřelý z přijetí úplatků ve výši přes půl milionu eur (13,2 milionu korun). Společně s dalšími osobami byl zadržen 2. prosince v rámci operace Jidáš a následně na něj byla uvalena vazba. Opoziční strana Směr-SD ho označila za politického vězně a vazbu za mučicí nástroj.

O týden později média informovala o vážném zranění Lučanského a spekulovalo se, že se mohl pokusit o sebevraždu nebo na něj někdo zaútočil. Tuto informaci později úřady vyvrátily. Zranění hlavy a oka si měl údajně způsobit sám během cvičení.

Lučanský se však o sebevraždu skutečně pokusil 29. prosince, když se oběsil na teplákové bundě. Dozorci mu poskytli první pomoc a následně byl převezen do nemocnice. O den později zemřel.