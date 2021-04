Slovenský ministr obrany Naď podpořil Česko v kauze diplomatů. Slováci mu doporučili odjezd

„Takové rozhodnutí se nepřijímá snadno, i když jde pouze o jednu osobu. Rozhodnutí vyhostit 18 osob najednou je jasným signálem české vlády, že Ruská federace překročila všechny hranice standardní spolupráce a hrubě zasáhla proti zájmům suverénního státu,“ uvedl ministr.

Tím politik neskončil a stupeň své kritiky zvýšil.

„Činnost cizí tajné služby na českém území, která podle vyšetřování vedla dokonce k usmrcení českých občanů, je důkazem, že Rusko nemá upřímný zájem o vzájemnou spolupráci se zeměmi střední Evropy,“ dodal Naď s dovětkem, že ruské tajné služby jsou v Evropě přítomné a aktivní.

Uznal, že Slovensko má s Ruskem i společné zájmy, jen společně země dokážou některé problémy zvládnout, např. současnou pandemii.

„Ale od Ruské federace potřebujeme vidět upřímný zájem o spolupráci, nikoliv jen nepřátelské aktivity. My jsme na Slovensku vyhostili tři ruské agenty s diplomatickým krytím v létě minulého roku a víme proč. Nepochybuji, že česká vláda si je při vyhoštění 18 ruských agentů jistá svým vyšetřováním,“ uzavřel.

Od „krále dementů do poskoka Yankees“

Myšlenku svého ministra obrany Slováci nepochopili a kvůli jeho výrokům politikovi pořádně naložili.

„Nejprve vyhostit takové jako ty, a věřte, bude dobře,“ přišel s doporučením Peter Derik.

„Pane ministře, hlavně nezapomínat, jaké postavení máte vy a jaké Putin ... Putin má respekt, vládne už dlouho a ještě bude. Vy jste na 4 roky velký omyl Slovenska, kterému se Slováci už rok smějí a ještě 3 roky budou a pak půjdete do politického důchodu,“ nešetřil ministra Tomaš Tomi Báleš.

„Tento případ byl již dávno uzavřen. Tak nevím, co se sleduje nyní po 7 letech tímto nesmyslem, kterému nikdo nevěří a o kterém se nás snaží přesvědčit ... víme nač ten sklad sloužil, jaké výbušniny tam byly a jak a kdo s nimi kšeftoval svého času... Rusům posloužila tato diverze asi tak jak Mečiarovi únos kriminálníka Kováče ml. nebo Ficovi vražda Kuciaka!! Takže tyto konspirace si vy, poskoku Yankees, nechte pro své voliče, pokud ještě nějací existují, a nedělejte tu zbytečně smrad nesmysly...“ vyslovil se Cort Blek Hartke.

„Naď měl hlídat kasárny, ne být ministr obrany,“ poradil Roman Romča Kagera.

„Pane Naď, odkdy soudíme na základě podezření? Vyhoštění diplomatů nedává smysl, ano, pokud by byly důkazy, ale takto ne, za výbuch byli již odsouzeni jiní, otázka zní, proč teď? Kde byly dosud? Odpověď - chtějí se líbit USA, my máme podezření, že se americká mbasáda míchá do vnitřních záležitostí SR, tak šup šup, vyhostit, když tak, tak spravedlivě, jak můžete obhajovat NATO po těch zvěrstvech, co páchají po světě, pod diktátem USA, Rusové nejsou svatý, ale nyní házet všechnu špínu na ně, je špatně,“ píše Martina Kocova.

„Ten Sputnik V musí být velká tíha USA na žaludku, když dokázaly hned dvěma slovanským státům tak rychle zakázat jeho nákup a nás s ním očkovat, proto je třeba rychle vyrobit propagandu, aby mohlo NATO zabrat i Ukrajinu,“ zareagoval Peter Guttmann.

„Nadi, ty jsi král dementů,“ konstatoval Tibor Šamo.