Ve svém blogu Kaspar Korjus, výkonný ředitel národního „e-residency" (nová virtuální země pro občany světa — red.), pozitivně zhodnotil rostoucí přítomnost „ICOs" (Initial Coin Offerings) — podle jeho názoru se svět „rychle" mění.

Místo toho, aby prodaly podíly (ve svých společnostech — red.), hodně začínajících společností (startups) nyní získává finanční prostředky vydáváním kryptoměn investorům po celém světě, které jsou založené na technologii blokchain, říká Unilad.

„Spojené státy, Singapur a Švýcarsko jsou v současné době hlavními jurisdikcemi pro podnikatele, kteří uvažují o tom, kde zahájit své ICO, i když všechny vlády stále přemýšlí nad tím, jak ICO regulovat," napsal

Kaspar na svém blogu na portálu medium.com.

Kaspar dále vyjádřil své obavy ohledně regulace trhu kryptoměn.

„Bohužel, pro podnikatele i pro investory to znamená, že ICO nadále působí v tom, co by mohlo být v nejlepším případě označeno jako „šedá" zóna, zatímco nedostatek jasnosti a důvěry brání výhodám této inovace ve financích. Podnikatelé a investoři v rámci krypto společenství projevili velký zájem, tento nápad vítali, zatímco tradiční úřady byly nejkritičtější. Dokonce prezident Evropské Centrální banky vyjádřil své obavy," dodal Kaspar.

Zprávy o uvedení v činnost nové kryptoměny přicházejí v době, kdy spoluzakladatel Bitcoinu Emil Oldenburg prodal všechny své Bitcoiny a označil je za „prakticky k ničemu". Oldenburg se nyní domnívá, že je to „nejrizikovější investice, kterou můžete provést", navzdory nedávnému boomu v jejich hodnotě.