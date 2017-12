„Všechny důvody, na které teď odkazují Američané pro opodstatnění své další vojenské přítomnosti, a to i v At Tanfu na syrsko-irácké hranici, kde se nadále nacházejí s odkazem na to, že jim to pomáhá bránit tábor syrských uprchlíků, který se nachází v oblasti jejích působení, jsou pouze výmluvami a jejich další přítomnost tam má být zrušena," domnívá se ruský diplomat.