Velká Británie nemá údaje o tom, že by Rusko zasáhlo do referenda o Brexitu nebo do dalších politických procesů, prohlásil v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti šéf britské diplomacie Boris Johnson před svou návštěvou Moskvy.

„Nechtěl jsem se na tom nějak zvlášť zastavovat, neboť nemáme žádné údaje o úspěšném ruském vměšování do našich britských demokratických procedur. Máme jednotlivá svědectví pokusů o vměšování, ale o úspěšných pokusech nevíme, a to ani do referenda o Brexitu, ani do předvolební kampaně," řekl Johnson, který se má v pátek setkat s ruským ministrem zahraničí Sergejem Larovem.

„Opět zopakuji slova naší premiérky, jsou jiné země, které to zažily. Pokud vím, tak je široce známý fakt, že nabourání databáze Národního konventu demokratické strany v USA bylo výsledkem činnosti ruských agentů v té či oné podobě," dodal Johnson.