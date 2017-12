K takovému závěru došli vědci na základě rozboru stravy a výsledků kognitivních testů 960 lidí. Průměrný věk účastníků byl 81 let, doba sledování — deset let. Pro srovnání je rozdělili do pěti stejných skupin podle frekvence spotřeby zeleně — špenátu, zelí, lociky seté (hlávkového salátu).

© Fotolia/ Dan Race Vědci zjistili, co způsobuje stárnutí mozku a ztrátu paměti

Celkově se hodnoty snižovaly u všech účastníků rychlostí 0,08 standardní jednotky ročně. Přitom mozek těch, kteří pravidelně jedli salát (kolem 1,3 porce denně), stárl o 0,05 bodu pomaleji než u těch, kteří ho téměř nejedli (0,1 porce). Podle slov autorky výzkumu Marthy Clare Morrisové rozdíl v ročním vyjádření tvořil 11 let.

Vědci zdůrazňují, že výsledky výzkumu jasně ukazují na souvislost mezi spotřebou zeleně a snižováním tempa stárnutí mozku, ale nevylučují, že efektu může být dosaženo i vlivem jiných faktorů, například tím, jestli člověk kouří nebo ne, jak často pije alkohol a jestli sportuje.