Nový nejdelší skleněný most na světě je postaven v čínské provincii Che-pej, pro návštěvníky bude otevřen už tuto neděli, uvádí noviny China Daily.

Délka mostu, který se nachází v malebné čtvrti Chunjagu újezdu Pingshan města Š'-ťia-čuang, je 488 metrů a šířka 2 metry, píšou noviny.

© AFP 2017/ Johannes Eisele Zážitek ne pro každého: skleněný most v Číně pokrytý střepy

Konstrukci tvoří 1077 panelů průhledného skla o tloušťce čtyři centimetry. Most je ve výšce 218 metru mezi dvěma strmými kolmými skálami. Celková hmotnost je přibližně 70 tun.

Most je zkonstruován takovým způsobem, že se lehce pohupuje, když přijde návštěvník do jeho středu. Nehledě na to, že je konstrukce schopná udržet až 2 tisíce lidí, ale zároveň se na něj bude pouštět maximálně 500 lidí. Stavba mostu trvala 1,5 roku.

Za poslední roky byla v Číně postavena celá řada mostů. Konkrétně byl na začátku září roku 2016 v Národním parku Čang-ťia-ťie v provincii Chu-nan nad Velkým Kaňonem otevřen skleněný most, který označovali za nejdelší a nejvyšší na světě svého druhu. Délka mostu je 430 metrů, šířka 6 metrů.