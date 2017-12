Podat přihlášku můžete na portále soutěže stenincontest.ru, k účasti jsou připouštěny práce fotoreportérů ve věku od 18 do 33 let. Příjem přihlášek bude trvat do 28. února roku 2018. Soutěž je jediným místem, které odhaluje nová jména v mezinárodní fotožurnalistice a formuje kritéria kvality dokumentární fotografie. Cílem soutěže je podpoření mladých fotoreportérů a otevření jejich cesty do světa velké fotografie.

V roce 2018 mohou účastníci bojovat o oceňovaná místa ve čtyřech nominacích — Hlavní zprávy, Sport, Moje Planeta a Portrét. Hrdina naší doby. Počet prací v každé nominaci je v tomto roce zvýšen na tři, což dává mladým fotografům ještě více možností pro demonstraci profesionálního umění.

Cenový fond soutěže roku 2018 vzrostl prakticky dvojnásobně a činí 100, 75 a 50 tisíc rublů za první, druhé a třetí místo v každé nominaci. Výherce nejvyšší ceny soutěže Stěnina — Hlavní ceny dostane 700 tisíc rublů. Stejně důležitá bude i možnost pro mladé fotoreportéry ukázat své práce v ruském a mezinárodním prostředí, výstavní turné laureátů soutěže se už stalo jeho neoddělitelnou součástí.

Kurátorka Mezinárodní soutěže fotožurnalistiky Andreje Stěnina, ředitelka služby vizuálních projektů MIA Rossia Segodnia Oxana Olejniková: „Pro mnoho mladých fotonovinářů se soutěž Stěnina stala svéráznou hybnou silou v profesi, umožnila získat ohlas na své práce a pochopit, jak se zapisují do fotospolečnosti. Zveme mladé fotoprofesionály z celého světa, aby se zúčastnili soutěže roku 2018, a přejeme jim vítězství!"

© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova Fotograf Sputniku se stal národním mistrem v soutěži Andreje Stěnina

Mezinárodní soutěž fotožurnalistiky Andreje Stěnina se v roce 2017 konala za podpory největších ruských a mezinárodních médií, informačních agentur a fotospolečností. Partnery několika nominací byly Shanghai United Media Group a všearabský zpravodajský holding Al-Majdin TV a také jedna z největších humanitárních organizací světa — Mezinárodní výbor Červeného kříže.

