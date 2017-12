„Chci vám říci, že to svědčí o mé důvěře — jen co jsem sem přijel, tak jsem rovnou odevzdal svůj kabát, vše, co jsem měl v kapsách, Sergeji Lavrovovi, i moje rukavice, všechno. Věděl jsem, že je pohlídá a nestane se s nimi nic špatného," oznámil Johnson, když odpovídal na otázku, jestli mu přijde opravdu nebezpečné být v Rusku.

V odpovědi Lavrov zavtipkoval, že v Johnsonových kapsách nic nebyl. Tak se Johnson zeptal: „Už jste tedy kapsy prohledal?"