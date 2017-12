Ve vesmíru objevili vraha planet

Vědci učinili předpoklad, že mohly vzniknout kvůli tomu, že hvězda ničí exoplanety, jež se kolem ní otáčejí. Článek byl uveřejněn v časopise Astronomical Journal. Praví se to v zprávě pro tisk na portálu EurekAlert!.

RZ Piscium se nachází na vzdálenosti 550 světelných let od Země směrem k souhvězdí Ryb. Pozorování ukázala, že jasnost hvězdy klesá čas od času desetkrát a trvá to do dvou dní. RZ Piscium vylučuje přitom víc energie v infračerveném spektru, což svědčí o existenci prachového oblaku. Vědci předpokládali, že jde o mladou hvězdu obklíčenou hustým pásem asteroidů, jež se často do sebe narážejí a drobí.

© Foto: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle NASA objevila novou planetu

Podle alternativní teorie je RZ Piscium starší než Slunce, a začíná se měnit v červeného veleobra. Přitom ničí planety, které se kolem ní otáčejí, což vysvětluje existenci prachového oblaku.

Vědci pozorovali hvězdu s pomocí kosmického teleskopu XMM-Newton, třímetrového zrcadlového teleskopu na observatoři Lick a desetimetrového teleskopu Keck. Ukázalo se, že RZ Piscium je zdrojem rentgenového záření, což je příznačné pro mladé hvězdy. Vědci určili věk hvězdy podle množství lithia na jejím povrchu, který činil 30-50 milionů let.

Oblaky z prachu a látky kolem nedávno vzniklých hvězd mizí již několik milionů let po zrodu. Takže RZ Piscium ničí nejspíš exoplanety tím, že sfoukává látku z plynových veleobrů, jež se nacházejí v její blízkosti.