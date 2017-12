Lavrov a Johnson si vyměnili na tiskové konferenci útoky

© REUTERS/ Yuri Gripas Lavrov řekl o rozporech mezi Ruskem a USA v otázkách Ukrajiny a Sýrie

Lavrov připomněl, že Rusko obviňují ze zásahu do voleb a politických procesů v celé řadě zemí, ale fakta nikdo nepředložil. Odpověděl na poznámku britského novináře, že „nikdo na světě nevěří" Moskvě, když popírá údajné případy zásahu.

„Tím světem myslíte zřejmě západní společenství. Ale v západním společenství je dost činitelů se zdravým rozumem a nezastřeným pohledem. Například, můj soused, Boris Johnson, nedávno prohlásil, že nemá důkazy ruského zásahu do referenda o vystoupení Británie z Evropské unie," řekl Lavrov.

Johnson, který pozorně poslouchal odpověď Lavrova přes tlumočníka, momentálně reagoval: „Nebylo úspěšného (zásahu), myslím, že tohle je správná odpověď."

Ruský ministr na to poznamenal: „Když mi nenamítne, bude mít v domácích médiích pošramocenou pověst."

Británie nemůže mít normální vztahy s Ruskem, oznámil Johnson

Johnson také nesmlčel a vyzval spolubesedníka, aby přiznal „fakt" pokusu o zásah do referenda.

„Sergeji, obávám se o vaši pověst. Myslím, že je to moc důležité, abyste přiznal ruské pokusy o zásah do našeho referenda a voleb. Ať už byly jakékoli, neměly úspěch. Nezapomeňte na to, je to moc důležité. Zdá se mi, že kdyby tyto pokusy byly úspěšné, dopadlo by vše celkem jinak," prohlásil Johnson.

Na tuto poznámku zopakoval šéf MZV RF, že když obviňují Rusko ze zásahu, mají předložit fakta, jinak není o čem mluvit.