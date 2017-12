Au! 43 hlemýžďů na tváři a další potřeštěné rekordy. Foto

Sputnik pro vás vytvořil seznam těch nejpotřeštěnějších Guinnessových rekordů.

8. srpna 2010 se 102 naháčů projelo na atrakci v zábavním parku na jihovýchodě Anglie, čímž pokořili světový rekord.

Thrill seekers take part in naked rollercoaster ride to make £10,000 for charity https://t.co/N4EDa5yu18 pic.twitter.com/Rb6zORJarP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 26. října 2015

​Ir Sean Murray dokázal během jedné minuty rozepnout 91 podprsenek, a to jednou rukou. Člověk se bojí pomyslet, jaké rekordy dokáže za použití obou rukou.

Ирландец Шон Мюррей расстегнул 91 бюстгальтер одной рукой в течение минуты pic.twitter.com/XqMmyZgVnB — ALF nt (@Julius_ALF) 25. října 2017

​Filipínec Gerard Jessie si vydobyl světový rekord pomocí svých střevních plynů. Gerardovi se podařilo uhasit pět svíček.

​Obyvatel Německa Joel Miggler má největší počet otvorů na své tváři na světě. Piercingem se zabývá od svých 13 let, když si nechal probodnout ušní lalůček. Pak se rozhodl, že na tom nepřestane.

Joel Miggler holds record for most facial flesh tunnels. Guinness World Records 2016 in our reference section! pic.twitter.com/96K3pR32rR — PHS Library (@PearlHSLibrary) 17. listopadu 2016

​Aby se dostal do Guinnessovy knihy rekordů Američan Fin Keheler si na své narozeniny nechal na tvář položit 43 hlemýžďů — světový rekord. Na otázku, jak se mu to povedlo, odpověděl, že zavřel oči a zaťal rty, aby se mu nedostali do úst.

Durante 10 segundos Fin Keheler dejó que 43 caracoles se posaran en su cabeza y cara. Este si lo rompo RT si tu igual pic.twitter.com/BeGEGr9HDg — Pamelita:D (@pamepamejo) 27. května 2015

​Nepálský student Puskar Nepal kopl sám sebe 134krát nohama do hlavy, a to během jedné minuty. Tímto činem se dostal do síně slávy Guinnessovy knihy rekordů. Jak sám uvedl, tak se k zdolání tohoto rekordu připravoval 8-9 měsíců. Cvičil několik hodin denně a nakonec začal tak mistrovsky zvládat tuto techniku, že se může kopat do hlavy oběma nohama současně.