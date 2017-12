Porošenko diplomatům řekl o „zákeřnosti ukrajinského režimu“

„Milí přátelé! Nikdo neví o zákeřnosti ukrajinského režimu lépe než my, Ukrajinci," prohlásil Porošenko v 13. minutě videozáznamu. Následující větu začal ale tím, že vysvětlil předchozí tvrzení a řekl, že historickou misí Ukrajiny je údajně boj s „ruským imperialismem".

Dal rovněž diplomatům úkol: udělat všechno, aby se země nevrátila do „sféry vlivu" Moskvy. To bude podle jeho slov možné jen v případě, když se Ukrajina integruje úspěšně do struktur EU.

V pátek bylo oznámeno, že v Evropské unii projednávají pozastavení bezvízového režimu s Ukrajinou. Je to spojeno s tím, že Nejvyšší radě byl předložen návrh zákona, který omezuje nezávislost Národního antikorupčního byra, a tedy i podkopává boj proti korupci na Ukrajině.