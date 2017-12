Aftonbladet: Rusové přijdou, a my máme kalhoty dole

Švédský výbor pro obranu prezentoval zprávu o obecné civilní obraně, ovšem prezentace předsedy komise Björna von Sydowa byla v prudkém kontrastu s těmi strašidelnými informacemi, které prezentoval. Jak píše Aftonbladet, Švédsko se ukazuje jako zcela nepřipravené zajistit dodávku elektrické energie v případě vážné krize, země nemá bombové kryty, stejně tak nemá zásoby potravin, zdravotnictví si neporadí s desítkami tisíc zraněných či zabitých.

Noviny dále říkají, že při sociálním plánování se již dávno nebere ohled na aspekt bezpečnostní politiky, obecná civilní obrana existuje pouze jen na papíře. Všechny parlamentní strany nyní jednohlasně slibují zlepšení situace a přijetí opatření, jednání ovšem nyní probíhá mnohem tvrději než dříve. V několika bodech výbor hovoří o několika nových aspektech. Chce, aby Švédsko sestavilo plán, jak za dobu tří měsíců zajistit fungování společnosti v případě krize, která vznikne, pokud země bude vtažena do války třeba i jen na omezenou dobu.

© Sputnik/ President of the Ukraine Press-Service/Mikhail Palinchak Porošenko diplomatům řekl o „zákeřnosti ukrajinského režimu“

To by sebou přineslo velké změny a nový způsob organizace společnosti. Jako příklad je uváděno zabezpečení potravinami. Švédsko může dnes vydržet jen několik dní díky těm potravinám, které jsou v obchodech, protože jídlo se z velké části importuje z jiných zemí. Proto země musí mít buď zásoby ve skladech, nebo připravit plán, který umožní udržet hranici otevřenou alespoň do nějaké míry.

Jedním z konkrétních příkladů je to, že každý člověk musí umět týden přežít samostatně, bez podpory společnosti. Švédi se musejí naučit, jak se mají v případě krize chovat a zjistit, co je potřeba mít doma za jídlo a vybavení.

„Osobní odpovědnost, to pravděpodobně i je nejdůležitějším cílem zprávy výboru pro obranu. Pokud se Švédsko chce umět bránit a přežít velkou krizi, tak musejí pomáhat všichni jak ve velkém, tak i v malém. To je ve své podstatě jádrem celkové obrany. Jsou potřeba všichni a celková úsilí mají obrovský význam, aby všechno fungovalo tak, jak má," uzavírá Aftonbladet.