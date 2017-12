8 faktů z historie, které změní vaše představy o čase

© AP Photo/ Waldo Stakes/HO courtesy of Mad Mike Hughes Zastánce teorie „placaté Země“ se v sobotu vydá do vesmíru

Kleopatra žila dávno, že? Ale dokonce pro ni byly pyramidy neuvěřitelně starobylé. Největší, Chufuova pyramida, byla postavena přibližně v roce 2540 př. n. l. Mezi její stavbou a narozením Kleopatry uplynulo 2471 let. A mezi Kleopatrou a letem na Slunce jenom 2038 let.

Mimochodem, o těchto stejných pyramidách. Pro Římany byly stejně starodávné jako samotní Římané pro nás.

№ 2. V roce 1913 žili Hitler, Trockij, Stalin a Freud v jednom městě

Hitler, Stalin, Freud a Trockij mohli klidně sedět v jedné kavárně, pít čaj a mile si povídat. Málokdo ví, že v roce 1913 tito známí lidé žili v jednom městě (ve Vídni) poměrně nedaleko od sebe.

Hitler a Trockij pravidelně navštěvovali Cafe Central. Několik metrů od něj byla oblíbená Freudova kavárna (Cafe Landtmann). Stalin a Hitler žili jenom hodinu pěšky jeden od druhého a přímo v centru žil v zimní rezidenci rakouských Habsburků stařičký František Josef.

№ 3. Oxfordská univerzita je starší než Aztécká říše

Vzdělávání v Oxfordu začalo už v roce 1096, rok vzniku aztéckého městského státu Tenochtitlán je 1325. To znamená, že Oxford je o 200 let starší.

№ 4. Mezi prvním letem bratrů Wrightových a letem do vesmíru uplynulo jenom 58 let

Letadlo s názvem Flyer vykonalo svůj první let, který trval 12 sekun, 17. prosince roku 1903 na pobřeží Atlantického oceánu v Severní Karolíně. A jen za 58 let po této události, v roce 1961, letěl do vesmíru sovětský kosmonaut Jurij Gagarin. Let trval 108 minut.

№ 5. První fax se objevil o 10 let dříve než první telefon

Ve skutečnosti se první zařízení faxovacího přístroje objevila ještě dříve, ale první fungující fax byl na lince Paříž —Lyon v roce 1865. Tehdy se nazýval pantelegraf. Pantelegraf uměl předávat obraz textu, nákresů nebo obrázků na vzdálenost skoro 500 km.

A jen po 10 letech v roce 1875 Thomas Whatson a Alexander Bell ukázali fungování prvního membránového telefonu.

№ 6. Existuje rekord nejdelšího cestování v čase

Ruský kosmonaut Sergej Krikaljov je držitelem zajímavého rekordu — nejdelšího cestování v čase. Je vypočítáno, že díky letům do vesmíru je Krikaljov o 1/48 sekundy mladší, než kdyby celou tuto dobu byl na Zemi.

Jak dlouho bude letět člověk (nebo nějaký předmět), který spadne do studny vykopané do středu Země? Dlouhé roky dávají na procvičení takový úkol studentům na různých univerzitách po světě.

V roce 1966 vypočítal a zveřejnil vědec s příjmením Cooper v časopisu American Journal of Physics, že pokud bychom vyhloubili takový tunel a hodil tam cosi, tak se předmět objeví na druhé straně za 42 minut. Samozřejmě zmínil, že se při tom musí narazit na hrozný tlak a vysokou teplotu.

№ 8. Stephen Hawking dokázal, že nelze cestovat v čase

Navíc oznámil, že získal experimentální potvrzení svého prohlášení. 28. června roku 2009 Hawking organizoval večírek pro cestovatele v čase. Ale oznámil ho až následující den. Na setkání se ani tak nikdo neobjevil.