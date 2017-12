V Dánsku zoologická zahrada žádá, aby jim nosili domácí mazlíčky jako krmení pro lvy

Jedná se o Kodaňskou a Givskudskou zoologickou zahradu. První získala špatnou pověst po té, co tam před očima dětí zabili žirafu Mariuse, jehož tělo poté naporcovali a krmili jím lva.

Nyní obě zoologické zahrady s radostí přijímají nepotřebná malá zvířata — například morčata a králíky, které poté jedí lvi, tygři a vlci.

„Je dobré, když mají zvířata pestrou stravu a ne pořád koně nebo krávu. Navíc je pro ně zábava žvýkat srst a vnitřní orgány jsou pro ně prospěšné," oznámila TV2 pracovnice ZOO Ann-Sofie Ellerová.

Poznamenala, že jako krmivo slouží jen ta zvířata, která by byla přirozeným cílem šelem. „Krmit je kočkami a psy by bylo neetické, protože to pro ně není přirozené," vysvětlila Ellerová.

Pracovníci ZOO se také vyslovují pro úplnou upřímnost a vyzývají rodiče, aby místo příběhu o králičím ráji, říkali dětem celou pravdu o tom, co se stane s jejich mazlíčkem. V některých případech mají majitelé možnost osobně dohlížet na okamžik smrti vlastních zvířat.