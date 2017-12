Hlasový pomocník Siri zasáhl do průběhu představení v britském divadle

Ve Velké Británii do průběhu představení zasáhl na iPhonu jednoho z diváků nainstalovaný hlasový pomocník Siri. O incidentu společně s dalšími ve zprávách uvedenými zábavnými momenty z divadelního života promluvilo The Stage.

Incident se stal v divadle Bristol Old Vic, kde se hrála tragédie Williama Shakespeara Julius Caesar. Herec pronesl repliku „Drahý, nějaké novinky?" (Sirrah, what news?), po čemž se smartphone jednoho z diváků aktivoval a hlasový pomocník se zdvořile přeptal, co bylo právě řečeno.

Ještě jeden incident se stal v divadle Hull Truck v East Riding of Yorkshire. Vodící pes v hledišti nějakou dobu živě odpovídal na zvuky, které imitovaly psí štěkot, a vypadalo to, jak se uvádí ve zprávě, „velice směšně".