V Gazpromu okomentovali rozhodnutí arbitráže ohledně žaloby Naftogazu

„A to, jak si to představuje ukrajinská strana, se nazývá plivnutím do tváře a výsměchem lidem do očí," dodal.

Medveděv poznamenal, že by kompletní vyhovění požadavků Gazpromu vedlo nejen k bankrotu Naftogazu, ale i Ukrajiny.

Zatím ruská společnost neobdržela platbu za dodaný plyn, který vymohl soud. Za tři dny prodlení Naftogaz Gazpromu dluží téměř dva miliony dolarů.

Společnosti se ve Stockholmské arbitráži soudí od června 2014. Předmětem žalob jsou kontrakty na dodávku plynu z Ruska na Ukrajinu a tranzit paliva přes území Ukrajiny od roku 2009. Minulý pátek soud v tomto sporu vynesl konečný verdikt.