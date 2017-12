NI: EU je stále blíž realizaci „pochmurného scénáře“

Evropská unie se přiblížila ještě o krok k realizaci „špatné myšlenky“ a „pochmurného scénáře“ – zřízení sjednocené evropské armády, píše The National Interest. Jak podotýká americký časopis, byrokraté v Bruselu se už dávno snaží oslabit pozice NATO a získat kontrolu nad ozbrojenými silami členských zemí EU.

Minulý týden schválila Evropská rada zahájení programu stálé strukturované spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany (Permanent Structured Cooperation, PESCO), píše NI. Tato dohoda ještě neznamená vytvoření sjednocené evropské armády, je ale nesporně významným krokem na cestě k „vytouženému cíli".

„Byrokraté v Bruselu se už dávno snaží oslabit pozice NATO a získat kontrolu nad ozbrojenými silami členských zemí EU, a jejich vytouženým cílem je přitom zřízení armády EU", zdůrazňuje The National Interest

Budou-li pokusy bruselských úředníků úspěšné, pak právě oni budou přijímat rozhodnutí o poslání „svých" vojsk do horkých bodů. „Myšlenka o tom, že nikým nezvolené a nenesoucí žádnou odpovědnost byrokraté mohou poslat vašeho manžela, dítě nebo přítele do horkého bodu, by měla znepokojit mnohé lidi v Evropě", soudí NI.

Kromě toho podle názoru The National Interest PESCO nijak nezvýší vojenský potenciál Evropy, ale jen dodá více byrokracie a „bude zápasit se Severoatlantickou aliancí o skrovné obranné rezervy Evropy".

Jak podotýká americký časopis, svými pokusy vytvořit vlastní armádu oslabují „evropští federalisté" transatlantické partnerství a podkopávají pozice NATO jako „hlavní ručitelky bezpečnosti v Evropě".