Co se děje s Asiaty? Videa, která vás zbaví řeči

Připustíme, že pro obyvatele Japonska, Číny, Jižní Koreje, Thajska a dalších zemí regionu je to obyčejná věc, není na tom nic zvláštního, ale Evropani samozřejmě potřebují čas, aby si zvykli.

Sputnik vybral některé japonské televizní show a thajskou reklamu, abyste se seznámili a vytvořili si vlastní představu.

1. Tato thajská reklama vás nenechá lhostejným! Intrika se drží do úplného konce, dvě minuty nevíte, o co jde, a zůstáváte v napětí, jestli se drama nějak rozvine. Na začátku videa jeden velmi rozhořčený mladík vtrhne do učebny, křičí na jiného studenta a obviňuje ho, že prý urážel jeho mladší sestru. Student se usmívá a dále dojde k něčemu, co vůbec nečekáte. Podívejte se sami!

2. Podle uživatelů internetu je tato reklama nejzábavnější. Je opravdu dlouhá, můžeme ji dokonce pokládat i za krátký film. Námět se ale rozvijí dynamicky, prostě se nemůžete odtrhnout. Základem námětu je věcné vzdorování mužské a ženské logiky. Finále je určitě ohromující.

3. Teď se podíváme na japonské show. Varujeme vás. Nesnažte se pochopit, jak a proč tato myšlenka autory vůbec napadla, prostě se pobavte a podivte se.

Candy or not candy? Právě tak se jmenuje tato show. Účastníci ochutnávají rostliny, kliky dveří, obuv, nohy stolu atd., protože mají za úkol zjistit, jaký předmět je skutečný a jaký je jedlý. Kousnutí je jediným možným způsobem. Nicméně je nutné podtrhnout, že umění japonských cukrářů je na hraně nemožného, vytvářejí dokonalé věci.

4. Budeme tomu říkat „velké praní". Tato zkouška v jedné show je natolik klasicky šílená, že si ji nemůžeme představit někde jinde, jen v Japonsku.

Úkol účastníku spočívá v tom, že musí sníst tradiční porci nudlí. Uvnitř pračky. Uvnitř zapnuté pračky. A ještě jednou: uvnitř zapnuté pračky.

5. Televizní show Tore! spojuje intelektuální a fyzické úkoly. V jedné epizodě měla účastnice odpovídat na otázky během vlastní mumifikace. Za každou chybnou odpověď ji omotali látkou a na konci ji umístili do sarkofágu. Možná taková mimořádná situace pomáhá rychlému myšlení?