Ukrajinská šachová mistryně světa odmítla jet do Saúdské Arábie kvůli svobodě žen

Ukrajinská šachová mistryně světa, velmistryně Anna Muzyčuková potvrdila, že bude bojkotovat mistrovství světa, uvádí UNIAN.

Během posledního týdne roku sportovkyně ztratí současně dva tituly mistra světa, pokud se odmítne zúčastnit mistrovství světa v rychlém šachu a blitzu, které bylo zahájeno včera v Saúdské Arábii. Anna to oznámila na Facebooku. Důvodem bojkotu se stala diskriminace žen v Saúdské Arábii.

„Za několik dní ztratím dva tituly mistra světa — jeden za druhým. A to pouze proto, že jsem se rozhodla nejet do Saúdské Arábie. Proto, abych nemusela hrát podle něčích pravidel, nosit abáju, mohla volně vycházet na ulici a necítila se bytostí druhé třídy. Přesně před rokem jsem vyhrála tyto dva tituly a byla jsem nejšťastnějším člověkem na světě, ale tentokrát se cítím velmi špatně," uvádí Anna.

„Jsem připravena hájit své zásady a vynechat akci, na níž bych za pět dní mohla vydělat více, než na deseti jiných turnajích.To vše mne rozčiluje, ale nejvíce mi vadí to, že to prakticky nikoho neznepokojuje. Je to velmi hořký pocit, ale ten nezmění můj názor a mé zásady. Totéž se týká i mé sestry Marie a já jsem velmi ráda, že s ní máme stejný názor. A těm, které to přece jen znepokojuje, chci říci: my se vrátíme!" napsala ukrajinská šachistka.