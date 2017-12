Nejkrásnější česká blogerka pro Sputnik: Bez práce nejsou koláče. Tady máte i foto!

Týnuš je skutečnou českou hvězdou YouTube a Instagram scény, její účet na Instagramu sleduje více než 300 tisíc lidí, na YouTube kanálu má více než 200 tisíc fanoušků. Ve svých videích Týnuš mluví hlavně o módě a kosmetice, odpovídá na otázky svých fanoušků a organizuje zajímavé výzvy. Na jejích stránkách na sociálních sítích vždy najdete mnoho pozitiva, veselých barev a užitečných myšlenek. Sputnik se rozhodl, že si s mladou hvězdou na toto téma promluví a zjistí, co vedlo k takové neuvěřitelné popularitě video blogů a je-li těžké, se takovým video blogerem stát.

Čím byste vysvětlila tak velkou světovou popularitu blogování?

Týnuš: Bude to asi tím, že na internetu se pohybují hlavně mladí lidé, na které je právě cílena většina blogů. I blogeři jsou převážně mladí lidé, a proto se s nimi mohou vrstevníci dobře ztotožnit, což to je věc druhá. Za blogem/youtube kanálem je vždy určitá tvář. Je to proto mnohem osobnější a lidé potom tohoto youtubera/blogera berou skoro jako svého kamaráda, kterému věří, který je inspiruje apod.

Ve které sociální síti je podle Vás budoucnost (YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter)? Které síti dáváte přednost Vy?

Velkou budoucnost má určitě Youtube a Instagram. Tyto sítě i já osobně využívám nejvíc. Snapchat po tom, co Instagram přidal novou funkci Stories, ztratil svůj význam a taky své uživatele. Trochu se obávám, že ten spíš pomalu zaniká. Co se týče Twitteru, ten má asi taky svůj potenciál, ale já osobně ho nevyužívám.

Jste už docela dlouho na české youtuberské scéně. Jak byste hodnotila konkurenci mezi českými beauty blogerkami?

Bude to už nějakých 5 let, co na YouTube působím. Za tu dobu přibylo spousty nových a skvělých slečen, takže konkurence je veliká. Pro slečny, které začínají s vlogováním/blogováním teď, to musí být těžké. Každopádně si myslím, že mezi současnými youtuberkami žádná rivalita nepanuje.

V jednom ze svých videí jste říkala, že Vás sledují nejen mladé holky, ale i dospělé ženy. Ale na koho se ve svých videích zaměřujete Vy?

Přesně tak, sleduje mě velké věkové rozpětí žen. Já se ale zaměřuji hlavně na témata, které zajímají mě samotnou. Nesnažím se cílit na nějakou konkrétní věkovou kategorii.

Co je ve Vaší práci nejnáročnější a co Vám naopak přináší největší radost?

Náročné je to občas psychicky. Určitě tohle není nic pro slabé povahy, protože je potřeba se denně vypořádávat s negativními ohlasy, které jsou občas dost drsné a snaží se všemožnými způsoby poškodit. Na druhou stranu jsou tu ale i moc milé zprávy, které převahují a vždy moc potěší. Takže na tuto otázku je vlastně jednotná odpověď — ohlasy od lidí.

Každý na internetu známý bloger má své fanoušky, ale i své hatery. Jak zvládáte negativní reakce na Vaše materiály na sociálních sítích (pokud takové reakce jsou)? Jaký je podle Vás hlavní důvod ničím neopodstatněných jedovatých komentářů uživatelů YouTube a Instagramu?

Jak už jsem zmiňovala, ty negativní ohlasy tu jsou. Na mou osobu jich je celkem hodně, protože jsem na YouTube celkem za kontroverzní osobou a nebojím se mluvit o tabu tématech. Ale je to tím, že u nás v ČR se neodpouští jak úspěch, tak i to, že člověk něčím vybočuje. Za tu dobu jsem se naučila takové jedovaté poznámky lidí vůbec neřešit. Vím totiž, že chyba není na mé straně, ale na straně pisatele, který je nějakým způsobem sám se sebou nevyrovnaný nebo nespokojený se svým životem a závidí.

Přála jste si někdy opustit práci beauty blogerky? Před nějakou dobou například další známá česká beauty blogerka Petra Vančurová oznámila konec své blogerské kariéry, ale pak si to rozmyslela.

A kolikrát!:) Já myslím, že skoro každý má někdy chuť se svojí prací seknout. Ale bez práce nejsou koláče a pro mě je toto práce snů a vždy mě to brzy přejde a už zase vymýšlím, jaké video natočím. Ono je hlavně super, si dát někdy pauzu. My blogerky to máme o to těžší, že jsem v práci, dá se říct 24/7, protože člověk v 21. století tráví na telefonu na sociálních sítích většinu času. No a tyto sociální sítě jsou pro nás prací, proto je toho na nás někdy až moc, a proto je pro nás mnohem důležitější umět vypnout a být chvíli offline, tedy mimo naši kancelář.:)

Vaše sestra Martina se také vydala cestou beauty blogerky. Podporovala jste ji v tom od začátku?

Nepodporovala, a upřímně z toho celá rodina nebyla úplně nadšená. Přeci jen byla ještě hodně mladá a já jsem toho názoru, že blogovat by měli lidé tak nad 15 let, aby tvorba dávala hlavu a patu. Teď už jí je 14 let, takže jí v tom nijak nebráním.

Co byste popřála čtenářům Sputniku do roku 2018?

Čtenářům přeji, aby byl rok 2018 úspěšný, aby se nebáli vybočovat a dělat věci po svém.