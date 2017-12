Rusko bylo předčasně obviněno z používání dopingu na Olympiádě 2018

V Rusku stejně jako dříve existuje dopingový systém a sportovci i nadále používají doping. Řekl to bývalý vyšetřovatel Světové antidopingové agentury (WADA) Jack Robertson. Jeho slova uvádí New York Times.

„Na Olympiádě 2018 budou „čistí" sportovci opět soutěžit s těmi, kteří použili doping. Uběhnou celá léta, než se dozvíme jména skutečných vítězů a medailistů OH v Pchjongjangu. Ale oni opět dostanou své medaile poštou. Rusko nejen nepřiznalo vinu, ale pokračuje v užívání zakázaných látek během vyšetřování. To vše svědčí o tom, že systém i nadále funguje. A MOV to ví," řekl Robertson.

Podle jeho slov rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru vůči ruským sportovcům je výsměch. „Je přijato proto, aby byly hájeny ruské komerční a politické zájmy. Zjistili jsme, že 99 procent ruských sportovců používá doping. Atlet, který se dostane do národního týmu, prostě nemá na vybranou. Buď doping nebo ukončení kariéry," řekl.

Dne 5. prosince MOV vyřadil národní tým RF z účasti v OH 2018 v Pchjongjangu. Na soutěžích pod olympijskou vlajkou mohou vystoupit pouze ti, kteří dokáží svou neúčast v dopingových machinacích.