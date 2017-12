Jak se hvězdy světového biatlonu připravují na OH 2018

Kolotoč světového biatlonu má za sebou první trimestr sezóny, ve kterém bylo odjeto 20 závodů. Jak si jednotliví závodníci vedli na trati, všichni fanoušci jistě dobře vědí. Ale jak hvězdy bílé stopy a přesné mušky nabírají síly na pokračování sezóny a hlavně na její vyvrcholení, kterým jsou letos Zimní olympijské hry v Pchjongčchngu. Každý závodník to má jinak, Martin Fourcade si „jezdí" po horách a Anton Šipulin vychovává novou generaci. A jak jsou na tom další?

28letý Ital Dominik Windisch pojal volno opravdu originálně a užíval si se svou rodinkou Vánoce plnými doušky. S jeho porostem a čepicí by se okamžitě mohl vrhnout na rozdávání dárků. Jeho letošním maximem je 2. místo hned z první štace ve Švédském Ostersundu. 80. místo z Hochfilzenu si za rámeček asi nedá, kam asi mířil, když dokázal 7x minout terč.

Z horké Itálie se podíváme do studeného Finska. Kaisa Makarainen v letošní sezóně opět nepředvádí to, co se od ní očekává. Běžecky na tom zase není vůbec špatně a startovní pole válcuje, ale celkových 20 chyb na střelnici je v 10 závodech přece jen dost. Možná právě ten klid a štěstíčko na střelnici vyhlíží ve svém krbu. Vždyť psychika je v biatlonu důležitou složkou úspěchu.

Pojďme se podívat zase o kus dále. Jedna z „raket" letošní sezóny. Jakov Fak se po loňském trápení vrací na výsluní. Tři pódia a devět umístění v TOP 15 hovoří za vše. Není divu, že si Jakov dopřává odpočinek ve společnosti rodiny. Navíc se pochlubil i výzdobou slovinské Lublaně.

Dámy a pánové, představuji skokanku letošní sezóny. 29letá Němka Denise Herrmann měla zaskočit za nemocnou německou jedničku. A světe div se, ještě nedávno klasická lyžařka získala dvě vítězství v Ostersundu a dvě pátá místa ve francouzském Annecy. Ostatní závody zvládla do třicítky, neusnula o pauze na vavřínech? Kdepak! I 24. prosince dřela. Teda dřela… Na Instagramu se chlubí fotkou z Davosu, ale zrovna se řítí z kopce. To zvládneme taky!

A letitá jednička Martin Fourcade. V létě stihl vydat vlastní knihu a čekalo se, jak na tom bude po nemoci. Vloni touhle dobou měl na účtu převážně vítězství, ale letos se našel vyzyvatel. Martin letos získal prozatím „pouze" dvě vítězství. V ostatních závodech dorazil nejhůře čtvrtý, což je stále dobrá práce… Ale Martin se zajisté chce vrátit na stupínek nejvyšší a tomu odpovídá i jeho příprava. Plnými doušky si užívá v zasněžených horách.

Běloruský rychlík s názvem Darya Domracheva se vloni vrátila po mateřské pauze. Letos se čekalo, že zase bude soupeřky válcovat, zatím se ji to však podařilo pouze jednou v Hochfilzenu. Do Francie sice nevyrazila, ale snad ladí formu až do Jižní Koreje. Chyby na střelnici ji stále srážejí. A podle fotky na Instagramu to vypadá, že si na pomoc volá toho nejvyššího a jde po stopách samotného Děda Mráze. Ale dokonce ji někdo předběhl, chudák ztratil čepici…

Ruské reprezentaci to letos zatím nejede a nestřílí. Anton Šipulin se ale v posledním závodě dostal na 4. místo. Poprvé v sezóně zastřílel čistě a hned to nese ovoce, jen ta rychlost. Anton je velmi aktivní na sociálních sítích, kde předvádí živě svůj trénink. Takže nezahálí a tvrdě maká. V rodném Jekatěrinburgu se však věnuje i svému synovi, který dělá první krůčky na lyžích. Příjmení Šipulin se nevytratí.

Jako vítězku mezi ženami vybíráme půvabnou Italku Dorothea Wierer. Ptáte se proč? Máte pravdu, sezóna je u ní letos jako na houpačce, dvě pódia ale také 52. druhé místo… Ale tahle mladá paní maká dále.

20. prosince sice stihla ve „svém" Livignu zajít na nákupy, jak miluje nákupy! Ale pozor pánové, již na Vánoce si dala pořádně do těla. Video na Instagramu je toho důkazem, kolikrát byste to zvládli vy?

Johannes Thignes Boe v našem výběru vítězí na plné čáře. Právě on hodil Martinovi Fourcadovi rukavice a svádí s ním těžké boje. Vždyť letos už vyhrál šest závodů, a jestli bude takhle pokračovat, ukončí Francouzovu nadvládu. Letošní sezóna bude ještě zajímavá, to nám oba páni slibují. Ale čím vyhrál u nás? Požádal o ruku svoji přítelkyni, naštěstí se nezapomněl podělit se svými fanoušky. Možná právě tady je recept letošní úspěšné sezón? Co myslíš, Johannesi?





Světový pohár bude pokračovat již 4. ledna v německém Oberhofu.