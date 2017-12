Byl odhalen zdroj neznámých vesmírných radiosignálů

Mezinárodní skupina vědců z Itálie a USA zjistila, že tajemný radiozdroj v seskupení galaxií Abell 2626 - to jsou turbulentní víry v mezigalaktickém prostředí, které zrychlují nabité částice. Uvádí se to v preprintu, uveřejněném v softwarovém repozitáři arXiv.org.

Abell 2626 se nachází ve vzdálenosti 700 milionů světelných let od Země. Je to rozptýlené galaktické seskupení (cluster) s poloměrem 1,6 megaparseků (jeden megaparsek se rovná 3,2 milionu světelných let). Nejvýraznějí galaktikou v seskupení je IC5338 s dvěma jádry. Druhá galaktika — IC5337 — tvarem připomíná medúzu, jelikož se z ní „sfoukává" část materiálu následkem pohybu v relativně hustém prostředí clusteru.

Jednou ze zvláštností Abell 2626 je několik symetrických obloukových struktur, viditelných v radiovém kmitočtu, jehož původ zůstával dlouho neznámým. Někteří vědci se domnívali, že souvisí s radiohalo — zdrojem radiového záření, který se většinou nachází v centrech galaktických seskupení.

Vědci využili nové údaje rentgenového teleskopu Chandra, jehož pomocí chtěli najít aktivní galaktické jádro, spojené s další dvojicí radiofrekvenčních oblouků. Vědci zjistili, že oblouky mohou být výraznou součástí nenápadného radiohalo, které vzniklo následkem turbulentního pohybu plynu a s tím souvisejícího zrychlení relativistických elektronů.