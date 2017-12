Lavrov zažertoval o zasahování Ruska do voleb v jiných zemích

Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov zažertoval na téma zasahování Ruska do voleb v jiných zemích. Ve vysílání pořadu televizní společnosti NTV ruský ministr prohlásil, že v končícím roce si musela Moskva „pořádně zapracovat“, aby ovlivnila vnitřní záležitosti četných cizích států.

Moderátor NTV vypočítal země, do jejichž vnitřních záležitostí Rusko podle slov západních politiků údajně zasahovalo: Francie, Španělsko, Velká Británie, a ptal se ruského ministra, jestli má podobné plány na příští rok.

„Nevyjmenoval jste všechno, co jsme v tomto roce natropili. Švédsko, Dánsko, Černá Hora, Makedonie, Rakousko… Museli jsme si pořádně zapracovat. Kvůli tomu jsme nestačili udělat jiné věci, neméně důležité. Například, jak máme rozvíjet kulturní styky s Japonskem… Sesadit japonského císaře se zatím nedaří. Dělali jsme všechno, aby se to stalo co nejrychleji, ten si ale vyprosil ještě dva roky. Doufáme však!", odpověděl ironicky Lavrov.