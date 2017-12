Podívejte se, co se stalo s někdy velmi populárním „lesbickým" duem t.A.T.u.

All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head, running through my head! This. Is. Not. Enough. This is not enouuuuuuuuuuugh! Pamatujete si tu melodii z roku 2002?

Před tím než se Drake, Taylor Swift a Selena Gomez stali populární, byli hudební fanoušci na celém světě posedlí hudebním duem t.A.T.u složeným z ruských zpěvaček Julie Volkovové a Leny Katiny. Jejich hit pod názvem All The Things She Said, se dostal do hitparád v 19 zemích, v neposlední řadě kvůli skandálnímu videu, ve kterém Volkovová a Katina ve velmi krátkých školních uniformách zpívají a tančí v dešti. Jejich dvojsmyslný polibek v tomto klipu vyvolal hodně otázek, které holky otevřeně nikdy nekomentovaly a co víc, ještě dráždily publiku, když jakoby říkaly: „Možná jsme lesbičky, možná nejsme. To je zcela na vás!"

Po písni All The Things She Said holky uspěly se skladbou Not gonna get us a All About US, vydaly šest alb a skončily na třetím místě v soutěži Eurovision v roce 2003.

Po roce 2011 však zpěvačky náhle zmizely jak ze západní, tak i z ruské scény.

Takto vypadají zpěvačky v roce 2017. Julii Volkovové je teď 32 let.

Eleně Katině je 33 let.

Po krátkém rozchodu v roce 2012 se k sobě dívky vrátily, aby v prosinci stejného roku vystoupily v Hlasu Rumunska.

t.A.T.u. také vystoupily na zahajovacím ceremoniálu Zimních olympijských her v Soči na vrcholu toho, co západní média nazývaly homofobním klimatem.

Duo se pak znovu rozpadlo poté, co Katina vyjádřila své znechucení nad homofobními komentáři, které Volkovová udělala na ukrajinské show Lie Detector.