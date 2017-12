Švédsko udělá z Ježíše Krista neutrum

Švédská církev dospěla k závěru, že když se mluví o Ježíši Kristovi v rodě mužském, je to příliš omezující.

Tím pádem začala hledat širší apelování, aby Kristus byl více inkluzivním a neutrálnějším z pohledu pohlaví.

V poslední vánoční reklamě už Ježíš Kristus nemá zastaralé zájmeno „he". Navíc se zájmeno středního rodu (neutrum) „hen" používá, když jde o Syna Božího.

„Není to relevantní… Důležitou věcí není to, že Ježíš Kristus byl mužem, ale to, že byl spíše pravdivým člověkem," oznámila Susanne Senterová, děkanka švédské církve kongregace Västerås v rozhovoru pro švédské rádio.

Podle jejího názoru Ježíš Kristus, na něhož se odvolává jako na neutrum, je více inkluzivním a je možné, že neodradí některé lidi od církve.

Domnívá se, že lidé mohou žít se svou vírou, přitom jim některé z tradičních výrazů braní v tom, aby šli do kostela.

Švédská církev nedávno vyjádřila svůj nesouhlas s tím, aby se používala slova mající odkaz na pohlaví, když se mluví o Ježíši Kristovi.