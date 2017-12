Ruští herci vystoupili v novoročním koncertu na základně Hmeimim. Foto

Koncert se konal nejen v kulturním středisku letecké základny, ale také na vzdálených hlídkách.

„Není to moje první vystoupení na letecké základně, v Sýrii jsem ale poprvé. Nevím, kdo má větší radost: ti, pro koho zpíváme, nebo my sami. Je radost prostě stisknout ruku a dostat tu sílu a toho ducha, který je zde přítomný," řekl novinářům Makarskij.

Zpěvačka Zara po svém vystoupení doručila vojákům dopisy od ruských školáků s novoročními pozdravy a slovy podpory.

„Máme obrovský repertoár. Zeptám se chlapců, co chtějí, a budu zpívat to, o co mě požádají," řekl před svým vystoupením Machovikov. Na žádost vojáků zazpíval několik písní o válce.