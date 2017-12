Vědci zaregistrovali snížení koeficientu inteligence obyvatel skandinávských zemí

Jak uvádí Norská telegrafní kancelář, k takovému závěru dospěl známý novozélandský vědec James Flynn.

Ve Flynnově článku, uveřejněném ve vědecké časopisu Intelligence , se uvádí, že během posledních více než 20 let se IQ Norů, Dánů a Finů snižovalo o 0,23 bodu ročně. Ještě před třiceti lety Flynn zjistil, že průměrné IQ ve většině zemí a celkově ve světě stále stoupalo od 30. let XX. století — tento fenomén byl dokonce nazván na počest vědce. Přitom například v USA růst do současné doby pokračuje, ale v jiných zemích (Velká Británie, Nizozemí, SRN, Estonsko) není vidět výrazná dynamika.

„Možná je to tím, že Skandinávie prostě překonala obecný trend," řekl Flynn švédskému časopisu Forskning och Framsteg. Podle jeho názoru jedním z důvodů může být to, že ve školách mnoha zemí se zátěž a požadavky vůči žákům v posledních letech snížily.

„Nevím, jaký je skutečný důvod," přiznal se. „Ale není třeba se znepokojovat ohledně nevelkého snížení IQ, nýbrž využít k něčemu důležitému ten velký nárůst této hodnoty, který byl vidět v dlouhodobé perspektivě. Domnívám se, že by bylo dobře, kdyby více lidí četlo tlusté knihy, zvláště knihy o historii."