Pravidla pro muže při večeři na prvním rande: jak se chovat s dívkou

Na světě je tolik překrásných míst, ale první rande se zpravidla dohoduje v restauraci nebo kavárně. Co dělat, abys hned nepokazil dojem? Časopis Maximonline vytvořil výběr základních pravidel pro muže.

Dívka musí být první. Ve všem

První nastupuje do auta nebo do tramvaje, první jde do restaurace a první si objednává. Také se první vrhá na ošatku s chlebem. A pokud ti z nějakého důvodu donesli jídlo dříve než jí, počkej, než číšník přinese talíř s jídlem pro dívku.

Zpomal

Muži jedí rychleji než ženy, tak to příroda zařídila. Ale není to tento případ, zkuste jíst pomaleji. Ne jako ve zpomaleném filmu, ale jednoduše pomaleji. Konec konců nepřišel jsi sem jíst, ale poslechnout si, jak sympatická dívka, která sedí naproti, nenáviděla na hodině tělocviku na druhém stupni lyžování. A taky další podobné neuvěřitelně zajímavé příběhy z jejího života.

„A lyže jste měli s ručním vázáním nebo automatickým?" Z těchto a jiných otázek dívka pochopí, že je pro tebe zajímavější než steak, který roztouženě leží na talíři před tebou. A určitě se ptej na stejné otázky. Pokud se tě například společnice zeptá: „Nezdá se ti, že na světě není nic sympatičtějšího než dlouhosrstá morčata?" odpovídej: „Ne. A tobě?"

Maximálně dvě skleničky alkoholu. Maximálně

Jedna sklenička alkoholu stačí, aby roztály ledy (obzvlášť jestli je to svařák), dvě skleničky stačí k tomu, abyste se společně chichotali. Třetí se hodí, pokud se chceš poprat s dalšími návštěvníky baru kvůli ošatce s chlebem a upřímně říct dívce, že ve skutečnosti přemýšlíš o jejich lyžích. Vážně, málokdo je schopný zachovat zdravý rozum po třetí skleničce. Neradíme na prvním rande zjišťovat, jestli patříš k této vybrané menšině.

Zaplať útratu

Dokonce i pokud předsedáš společnosti Feminismus — cesta k progresu, tak na to na jeden večer zapomeň. Zaplacení účtu mužem zůstává jako dříve základním bodem dvoření se dívce. A čím nenápadněji a elegantněji zaplatíš, tím budeš v očích společnice výše. Není vhodný čas pro sezení nad účtem s kalkulačkou v ruce a vykřikování: „No představ si, účtují si i chleba!"