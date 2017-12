„Odezírejte ze rtů“: co říkal Putin v roce 2017

Odezírejte ze rtů

V březnu na mezinárodním fóru Arktida — území dialogu Putin dostal otázku o ruském zásahu do amerických voleb. Ruský prezident vyzval, aby mu „odezírali ze rtů". „Jednou se Reagana zeptali podle mě na daně a prezident, když se obracel k Američanům, řekl, odezírejte mi ze rtů: ‚No‘," řekl Putin.

„To je nuda, děvčata"

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Putin prohlásil, že v Rusku se velmi zveličuje mýtus o ručním řízení

V dubnu letošního roku Putina požádali, aby se vyjádřil k obviněním vznášeným vůči Rusku a Sýrii kvůli použití chemických zbraní proti syrskému lidu. Ruský prezident dal přednost citátu dvou sovětských spisovatelů Ilfa a Petrova. Když mluvil o situaci v Sýrii, Putin zdůraznil, že „se to velmi podobá událostem z roku 2003, kdy představitelé Spojených států v Radě bezpečnosti (OSN) ukazovali údajné chemické zbraně objevené v Iráku".

„Poté začala kampaň v Iráku a skončilo to zničením země, růstem hrozby terorismu a objevením ISIL na mezinárodní scéně — nic víc, nic míň. A partneři jim opět přikyvují. V této souvislosti si vzpomínám na naše báječné spisovatele Ilfa a Petrova. Chce se mi říct: To je nuda, děvčata. Už jsme to vše viděli, sledovali," zdůraznil ruský prezident.

Mořský anděl

Na zasedání opatrovnické rady Ruské geografické společnosti Putin uslyšel, jak mořští andělé požírají mořské čerty. „To, čím se zabývám, budu se muset blíže seznámit s výsledky vaší práce… Musíme se neustále otáčet, aby nás nikdo nesežral. Podívat se na to, co se děje v přírodě, je velmi užitečné," řekl Putin.

Med a okurky

Putin vždy se zájmem mluví o tradičním ruském pohoštění. Na schůzce se zástupci veřejných organizací Novgorodské oblasti hlavě státu řekli o podniku, který je největším ruským výrobcem medu, džemu a bylinného čaje. „A medíku nám dnes nepřihnali?" optal se Putin. Jemu se však postěžovali, že jim nic nedovolili vzít s sebou.

Za několik týdnů již v Jaroslavské oblasti na setkání se zástupci podnikatelské komunity se Putin zajímal o okurky a nejen o ně… Hlavě státu pověděli o tradičním vjatském řemeslu — o výrobě slaných okurek. „Solíte? Dáváte je do vody?" zeptal se Putin. „Určitě. S tzv. okurkovými jámami, přivezl jsem," ujistili prezidenta. Ten se ihned z legrace zeptal: „K okurkám již nic nemáte?" Ze sálu nato vykřikli, že kolegové mají všechno.

O Trumpovi a prostitutkách

Během rozhovoru se zástupci tisku se Putin vyjádřil ke zveřejnění dokumentu americkými médii, ve kterém se mluvilo o tom, že nějací „ruští agenti" údajně mají kompromitující materiál na Trumpa. Mimo jiné v něm stálo, že si Trump údajně během své návštěvy Moskvy pozval do hotelu prostitutky.

„Trump, když před několika lety přijížděl do Moskvy, ani si nepamatuji kdy, přeci nebyl žádným politikem. Dokonce jsme ani nevěděli o jeho politických ambicích. Prostě podnikatel, jeden z bohatých lidí Ameriky. Co pak si někdo myslí, že u nás tajné služby běhají za každým americkým miliardářem? Samozřejmě že ne. Je to prostě nesmysl. Trump sem přiletěl a hned běžel na schůzku s ruskými prostitutkami. Jedná se zaprvé o dospělého člověka a zadruhé tento člověk již mnoho let organizuje soutěže krásy a je ve styku s těmi nejkrásnějšími ženami na světě. Víte, stěží si dokážu představit, že by běžel do hotelu, aby se setkal s našimi dívkami se sníženou sociální odpovědností. Ale ti, kteří si objednávají tyto padělky, kteří je šíří proti zvolenému americkému prezidentovi, falšují je a využívají je v politickém boji, jsou horší než prostitutky. Oni vůbec nemají žádné morální zábrany," prohlásil Putin novinářům.