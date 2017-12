Facebook podezírají z práce pro vládu USA

Sociální síť Facebook pracuje pro americkou vládu, když jde o odstranění „nevhodných“ evidenčních dat, píše komentátor portálu The Intercept Glenn Greenwald.

Novinář poznamenal, že spolupráce sociální sítě s americkými úřady vyšla najevo po zablokování účtu čečenského lídra Ramzana Kadyrova. Podle slov zástupců společnosti byla stránka odstraněna kvůli zařazení hlavy republiky do tak zvaného seznamu Magnitského. Osobní sankce platí také proti venezuelskému prezidentu Nicolasi Madurovi, avšak jeho účet existuje dosud, zdůraznil komentátor.

© AP Photo/ Jeff Chiu Facebook uznal, že sociální síť škodí

Podle Greenwalda to znamená, že Bílý dům může nařídit odstranění z Facebooku a Instagramu kohokoli, prostě zapsáním člověka do sankčního seznamu. „Důvěřují lidé Trumpově administrativě natolik, aby jí poskytli právo na zablokování kohokoli?" klade otázku autor.

Podobné „blízké" vztahy má Facebook také s Tel Avivem, míní Greenwald. Sociální síť nejednou, například, splnila požadavek izraelské vlády ohledně zablokování účtů Palestinců. V případě neuposlechnutí vyhrožovali společnosti velkými pokutami a zablokováním portálu na izraelském území.

Podle izraelské ministryně spravedlnosti Ayelet Shakedové, zaslal Izrael během čtyř předcházejících měsíců 158 žádostí o odstranění informací, které se dají pokládat za „podněcování k nepokojům." Facebook vyhověl 95% těchto žádostí.

© AFP 2017/ KAREN BLEIER /FILES Mlaďoši přijdou o Facebook. Zatím jen na Slovensku

Palestinské informační středisko sdělilo, že bylo zablokováno deset anglických a arabských webů administrativy s několika miliony čtenářů. Loni v březnu byl v sociální síti zlikvidován web strany FATH kvůli fotce Jásira Arafata s puškou v ruce.

Autor píše, že taková spolupráce neexistuje zdaleka pro všechny země: požádá-li, například, Írán o odstranění účtu demokratického senátora Chucka Schumera (byl zařazen do černého seznamu za podporu Trumpova rozhodnutí o Jeruzalému), Facebook to neučiní. Stejně je to s Ruskem, které vyhlásilo před měsícem sankce proti některým kanadským politikům, jenže jejich účty jsou dosud aktivní. Jinými slovy, spolupracuje Facebook pouze se státy, jež mají na něj přímý vliv, napsal na závěr Greenwald.